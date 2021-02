YOUTUBE CALPESTA LA NOSTRA COSTITUZIONE – Moriggia, Sandri, Giordano

Abbiamo sentito gli avvocati Nino Moriggia, Mauro Sandri e Maurizio Giordano riguardo alla recente demonetizzazione del nostro canale da parte di YouTube, l’opinione comune, da parte dei tre legali, è che impedire il finanziamento di un canale equivale a un atto di censura.

“Io sono un abbonato di Byoblu e stamattina ho ricevuto la notifica della sospensione che avete avuto, si tratta di una censura intollerabile. Ma io dico questo: siamo talmente numerosi, determinati e onesti, che ormai abbiamo la forza di creare qualcosa di nostro e uscire dalle piattaforme della dittatura. Tuttavia, da un punto di vista giudiziario, il Comicost e tutti i nostri avvocati sono con voi”, ci ha detto Nino Filippo Moriggia, presidente del Comitato per le Libertà Costituzionali.

L’avvocato Mauro Sandri ha sottolineato l’importanza di sostenere finanziariamente l’informazione libera di Byoblu, soprattutto in un momento come quello attuale: “Si tratta di un atto di gravissima discriminazione che io ritengo vada contrastato in un’unica maniera: bisogna mettere mano al portafogli e dare sostegno a Byoblu. Lo farò io per primo e inviterò tutti i miei assistiti a fare lo stesso già da domani”.

Per l’avvocato Maurizio Giordano, del foro di Torino, la demonetizzazione è una forma indiretta di censura: “Togliere finanziamenti a canali come Byoblu, che cerca di informare senza fare propaganda, è uno dei modi per fare censura. Questa situazione di emergenza, che a questo punto direi che è una falsa emergenza, rende indispensabile l’utilizzo della censura, perché altrimenti la gente si accorgerebbe che stiamo vivendo in una situazione diversa da quella che i media mainstream ci raccontano”.

