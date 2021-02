tutto-sulla-terza-stagione-di-“titans”

Titans 3 stagione uscita: nel 2021

La terza stagione di Titans è stata ufficialmente confermata nella giornata di lunedì 11 novembre, quando DC Universe e Warner Bros. Television hanno annunciato il rinnovo per Titans 3. La seconda stagione ha esordito negli Stati Uniti lo scorso 6 settembre: il finale ha esordito venerdì 29 novembre 2019 su DC Universe. In Italia Titans 2 è approdata su Netflix a partire da venerdì 10 gennaio 2020.

Quando esce Titans 3 stagione: DC Universe aveva confermato che la terza stagione di Titans avrebbe dovuto debuttare nell’autunno 2020 negli Stati Uniti in streaming su HBO Max.

Questo tuttavia non è stato reso possibile dall’emergenza sanitaria Covid-19, che ha costretto la produzione a posticipare il via alle riprese. Il primo ciak è scattato soltanto lo scorso 16 ottobre, e la produzione continua a girare fino all’inizio di giugno a Toronto, in Canada. Il debutto della terza stagione di Titans giungerà, quindi, entro la fine del 2021 o all’inizio del 2022 su HBO Max oltreoceano.

Titans 3 su Netflix: quando esce

continua a leggere dopo la pubblicità

In Italia Titans è disponibile su Netflix, che la inserisce nel catalogo una volta conclusa la messa in onda americana, presumibilmente entro la fine dell’anno o tra gennaio e febbraio 2022. Le altre due serie targate DC Universe, Doom Patrol e Swamp Thing, nel nostro Paese sono distribuite entrambe da Amazon Prime Video.

Che i produttori di Titans si fossero portati avanti con la pianificazione della serie era già emerso lo scorso autunno. In un’intervista rilasciata al sito Comicbook.com durante la New York Comic Con, il produttore della serie Akiva Goldsman aveva raccontato che la progettazione di Titans ha già pianificato ciò che succederà in una eventuale terza stagione: “All’inizio abbiamo discusso per sommi capi le prime tre stagioni in blocchi [di storia, ndr] molto ampi”.

Anticipaziono su Titans 3 stagione

La seconda stagione si è conclusa con due eventi che hanno sconvolto l’universo dei Titani: la morte di Donna Troy alias Wonder Girl (Conor Leslie), e la trasformazione di Dick Grayson (Brenton Thwaites) in Nightwing.

Titans ha storie da raccontare per almeno tre stagioni, e sembra che la terza potrebbe vedere Lex Luthor come avversario principale. Uno scoop pubblicato nei mesi scorsi dal blog We Got This Covered ha rivelato che Lex Luthor sarà introdotto come nemesi dei Titani nel corso della terza stagione.

continua a leggere dopo la pubblicità

Stando a quanto riferito dalle loro fonti a We Got This Covered, Lex sarà introdotto in quanto creatore di Superboy e per via di alcuni affari loschi con Cadmus. Nei fumetti DC, Conner Kent è un clone generato dal DNA di Lex Luthor e Superman: l’eventuale ingresso di Lex Luthor nella serie si allineerebbe perfettamente alla mitologia dei fumetti.

Recentemente Jon Cryer è apparso nel ruolo di Lex Luthor in Supergirl, ma visto che Supergirl è parte dell’Arrowverse e Titans esiste in un universo a parte, la presenza di Luthor in una eventuale terza stagione non costituirebbe un conflitto tra le due serie. A questo si aggiunge il fatto che la stagione 3 di Titans non esordirà prima dell’autunno 2020, più di due anni dopo la comparsa di Cryer nelle vesti di Lex Luthor in Supergirl.

Titans 3 stagione cast: chi torna

Dick Grayson (Brenton Thwaites) in una scena di Titans. Credits: Netflix.

Per la terza stagione è confermato che rivedremo i Giovani Titani Dick Grayson (Brenton Twhaites) nelle vesti di Nightwing, Rachel Roth alias Raven (Teagan Croft), Kory Anders ovvero Starfire (Anna Diop), Gar Logan altrimenti noto come Beast Boy (Ryan Potter), Hank Hall e Dawn Granger cioè Hawk (Alan Richtson) e Dove (Minka Kelly).

continua a leggere dopo la pubblicità

Non è detto che resti morta a lungo, Donna Troy conosciuta come Wonder Girl (Conor Leslie), mentre Jason Todd assumerà l’identità di Red Hood (Curran Walters).

Nel corso della stagione 2 di Titans sono entrati in scena diversi personaggi iconici del mondo DC. A partire da Slade Wilson/Deathstroke (Esai Morales) e dai suoi figli Jericho (Chella Man), e Rose Wilson /Ravager (Chelsea T. Zhang).

Soltanto quest’ultima sarà parte del cast della terza stagione, assieme a Joshua Orpin che presta il volto a Superboy, introdotto con Krypto alla fine della prima stagione, e Damaris Lewis nelle vesti di Blackfire, vista nel corso della seconda. Iain Glen (Jorah Mormont di Game of Thrones) sarà ancora una volta Bruce Wayne.

Tra i nuovi volti, Savannah Welch porta in scena Barbara Gordon, Jay Lycurgo debutta nelle vesti di Tim Drake, mentre Cole King è stato scritturato in un ruolo non ancora reso noto. In arrivo anche il personaggio del Dottor Jonathan Crane, il cui attore non è stato confermato ufficialmente.

Titans 3 in streaming: dove vederla

continua a leggere dopo la pubblicità

Titans 3 in streaming sarà disponibile su Netflix in Italia, salvo cambiamenti di programma. Se dovessimo azzardare una ipotetica data di uscita punteremmo sul mese di gennaio 2022, questo sempre che la terza stagione debutti in autunno su HBO Max negli Stati Uniti. Restiamo in attesa di conferme da parte dello streamer americano e di Netflix.