Tommaso Zorzi si è scontrato con Dayane Mello e l’ha insultata pesantemente tanto da far intervenire gli autori del GFVIP Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip i toni nella Casa hanno superato il limite. In particolare Tommaso Zorzi non ha gradito il gesto di Dayane, ovvero il fatto che abbia mandato in nomination Rosalinda […]

L’articolo Tommaso Zorzi insulta Dayane Mello: “Hai finto”, intervengono gli autori proviene da Leggilo.org.

