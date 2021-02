temptation-island,-gennaro-mauro-e-la-misteriosa-cena

Gennaro Mauro, ex di Anna Ascione, con la quale partecipò a Temptation Island, continua a postare stories misteriose; in molti si stanno chiedendo se il napoletano stia intraprendendo una storia con una nuova ragazza e, come mai, non abbia ancora mostrato il suo volto ai followers. Chi è la misteriosa amante?

Gennaro Mauro è uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Temptation Island; il ragazzo napoletano aveva preso parte al reality delle coppie di Maria De Filippi insieme ad Anna Ascione.

La coppia aveva interrotto la loro relazione a causa di pesanti incomprensioni tra i due; Anna, dopo la rottura, ha affrontato un periodo molto difficile che l’ha messa duramente alla prova. Per la bella Anna, però, i giorni ardui sono ormai solo un triste ricordo, grazie ad un nuovo amore, tale Giuseppe Annunziata, fotografo campano.

Gennaro, dal canto suo, per un po’ di tempo ha lanciato frecciatine alla sua ex e al nuovo ragazzo; all’improvviso sono cessati tutti questi velati attacchi alla Ascione e ai problemi personali, facendo spazio a stories misteriose.

Che ci sia una nuova fiamma nella vita di Gennaro Mauro?

Una misteriosa cenetta a lume di candela

Una stories mille parole potremmo dire oggi, il caso delle ultime postate proprio da Gennaro Mauro; “una bottiglia di rosso, due calici, un Kinder mini, la tua compagnia..” questo recita una tenera frase pubblicata su Instagram nelle scorse ore.

Tempo fa, sempre Gennaro, aveva ricevuto per San Valentino un grande mazzo di rose da una ammiratrice o un ammiratore segreto; non ci è mai stato rivelato di chi si trattasse, ma a quanto sembrava anche il destinatario del dono era abbastanza sorpreso.

E se questa fosse una storia d’amore nata da quel gesto anonimo e romanticissimo? L’ultima stories parla chiaro, a meno che il ragazzo non soffra di allucinazioni, è proprio arrivato il momento di dimenticare la bionda chioma di Anna per far spazio ad una nuova, intrigante e misteriosa fiamma.