Ingredienti

1 Kg scampi

350 g spaghetti

1 pz gambo di sedano

1 pz carota

cipolla

alloro

concentrato di pomodoro

coriandolo

peperoncino fresco

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

sale

Durata: 1 h 40 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli spaghetti all’assassina con scampi e peperoncino, sgusciate gli scampi ed eliminate



il budellino bruno; svuotate bene le teste e tenetele da parte per il brodo, insieme ai carapaci. Scaldate 2-3 cucchiai di olio in una casseruola e rosolatevi, per circa 5 minuti a fiamma alta, le teste e i carapaci, mescolandoli e schiacciandoli con un cucchiaio. Mondate e tagliate a pezzetti il sedano, la carota e 1/2 cipolla e aggiungeteli nella casseruola. Dopo 2 minuti, unite anche 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro. Bagnate con un bicchiere di vino bianco, lasciatelo sfumare quindi unite 1,8 litri di acqua, 1 foglia di alloro e portate a bollore. Coprite con un coperchio e lasciate sobbollire per 50 minuti. Spegnete e filtrate, ricavando tutto il brodo. Scaldate un filo di olio in una larga padella e tostatevi gli spaghetti crudi, smuovendoli nella pentola, per un paio di minuti. Bagnateli con tre mestoli di brodo di scampi, quindi continuate a cuocerli come un risotto per circa 10-12 minuti, aggiungendo poco brodo per volta e aggiustando di sale. Negli ultimi minuti lasciate asciugare il brodo, in modo da non dover scolare la pasta. Spegnete quando gli spaghetti sono ancora molto al dente. Trasferiteli in un’altra padella velata di olio e abbrustoliteli per 1 minuto per renderli croccanti; aggiungete gli scampi, che verranno appena scaldati, e una manciata di coriandolo tritato. Servite con altro coriandolo e peperoncino fresco sminuzzato.