«rewild»:-combattere-il-climate-change-con-arte-e-design

L’arte, il design e le nuove tecnologie unite per far riflettere sui temi legati al climate change. È l’obiettivo del progetto sociale e artistico “Rewild”. Una storia suddivisa in sei capitoli con differenti temi che verranno raccontati durante l’anno attraverso delle installazioni artistiche. Prologue: diatoms in the multiverse è il primo dei sei eventi e presenta un’installazione multisensoriale e immersiva che fa scoprire le diatomee – gli organismi unicellulari responsabili del 50% di tutto l’ossigeno necessario all’equilibrio biochimico del pianeta, destinate alla scomparsa a causa dell’acidificazione e surriscaldamento degli oceani con potenziali conseguenze catastrofiche per l’essere umano – mettendo in dialogo una scultura in ferro dell’artista Ludovico Bomben con una scultura 3D. Un’iniziativa ideata da The curators Milan, un collettivo di creativi che con questo progetto vuole essere uno stimolo alla resilienza sociale e culturale, legato a doppio filo all’attualità della pandemia e all’ambiente. Attraverso “Rewild” si vuol far riflettere sul concetto di empatia attraverso cui si può stimolare la salvaguardia della biodiversità del pianeta e la nostra stessa esistenza.

Norwegian Presence 2021 by DOGA, Photo Credit Lasse Fløde

Gli eventi sono fruibili attraverso una piattaforma virtuale ma anche dal vivo nella Galleria d’Arte il Vicolo a Milano che si trasformerà in una “Taaz”: Temporary Autonomous Artistic Zone.

NCP, Norwegian Presence 2021 by DOGA, Photo Credit Lasse Fløde

Economia del design circolare e sostenibilità ambientale e sociale, saranno al centro dell’attenzione anche dell’ evento The Norwegian Presence, una parte tanto attesa del Salone del Mobile, che si svolgerà attraverso una serie di tavole rotonde, dibattiti e film di recente uscita. A partire dal 18 febbraio fino al 22 aprile, una serie di tre eventi riunirà i migliori designer e produttori norvegesi con i principali pensatori internazionali del design per esplorare le idee, i valori e le tendenze estetiche che plasmano la cultura del design in Norvegia e oltre. Per capire come una filosofia a ciclo chiuso, e l’approvvigionamento di materiale sostenibile, possano essere integrati nei processi di produzione. Perché un’economia del design sostenibile e socialmente responsabile sta diventando sempre più urgente.

Poppy Lawman, Norwegian Presence 2021 by DOGA, Photo Credit Lasse Fløde

Concetti che si ritrovano in quelli di condivisione e fratellanza alla base del progetto Teeter-Totter-Wall, che si è aggiudicato recentemente il Beazley Design



of the Year, il premio per il miglior design del 2020 assegnato dal Design Museum di Londra. Una collezione di altalene rosa brillante inserite nel muro tra El Paso, in Texas, e Ciudad Juárez, in Messico, progettato da Ronald Rael e Virginia San Fratello per connettere le due comunità divise e incoraggiare il dialogo. Mentre nella categoria architettura ha vinto ModSkool, la progettazione modulare disegnata da Social Design Collaborative per la realizzazione di una scuola low cost facilmente assemblata e smontata in poche ore. Inizialmente realizzata come risposta ai ripetuti sgomberi forzati a Delhi.