La mousse al mascarpone, è un dolce al cucchiaio, cremoso ed estremamente goloso, facile e velocissimo da preparare.

Oltre a realizzare questa ricetta per servirla come dessert vero e proprio, magari in graziosi bicchierini, arricchiti con scaglie di cioccolato; potete anche utilizzarla come ricetta di partenza per realizzare il classico tiramisù, per farcire dei piccoli bignè oppure per accompagnare una torta cioccolatosa, come la torta Barozzi o la Bomba al cioccolato!

La mousse al mascarpone qua proposta, viene realizzata a partire dalla pate à bombe, cioè una miscela di tuorli che vengono montati con lo sciroppo di zucchero a 121°C, in modo che le uova vengano “cotte”, o meglio pastorizzate, in modo da abbattere la carica batterica presente, evitando così spiacevoli intossicazioni alimentari.

Una volta realizzata la base di tuorli pastorizzati, viene aggiunto il mascarpone (nello specifico ho utilizzato il Mascarpone Arborea), un formaggio cremoso che viene realizzato a partire dalla panna fresca, e il tutto viene montato ancora qualche minuto per ottenere una mousse soffice ed areata da divorare un cucchiaino dopo l’altro!

Per pastorizzare le uova potete leggere i nostri consigli su come pastorizzare le uova in casa, per abbattere ogni rischio, in cui il procedimento è spiegato passaggio per passaggio e troverete anche degli ottimi buoni motivi per pastorizzare le uova.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Tuorli d’Uovo

150 g Zucchero Semolato

40 ml Acqua

250 g Mascarpone

Preparazione

Per preparare la ricetta della mousse al mascarpone, separate i tuorli dagli albumi, poi procede alla pastorizzazione dei tuorli.

Una volta che i tuorli saranno ben montati e si saranno raffreddati, unite il mascarpone e montate il tutto a velocità medio/alta per altri 5 minuti.

Dovrete ottenere un composto liscio, soffice ed areato.

Versate la mousse al mascarpone ottenuta in una ciotola e conservatela in frigo fino al momento dell’utilizzo.

Note

La mousse al mascarpone si conserva in frigo per massimo 2 giorni.