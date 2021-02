marco-mengoni:-dai-disturbi-psichici-ai-problemi-di-peso:-“pesavo-105-kg”

Spread the love

Marco Mengoni, illustre cantautore, racconta le sue difficoltà: dai disturbi psichici ai problemi di peso: “Pesavo 105 kg”

Marco Mengoni, ha iniziato la sua carriera nel 2009 quando uscì vincitore del programma “X-Factor“, che divenne per il giovane cantante un vero e proprio trampolino di lancio. Da lì a poco sarebbe divenuto infatti uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano.

Ben presto Mengoni ha infatti firmato il contratto discografico con la Sony Musica e, come è noto, ha partecipato per bene due volte al Festival di Sanremo posizionandosi la prima volta, nel 2010, con il brano “Credimi ancora“, al terzo posto.

Mentre la seconda volta nel 2013 con “L’essenziale“, si è aggiudicato la vittoria stessa del Festival più ambito al mondo. Impegnatissimo a promuovere il suo ultimo album intitolato “Atlantico“, uscito qualche mese fa e a cui è seguito un fortunato tour nei principali stadi e palazzetti italiani (finché pandemia ha permesso) , oggi torna a far parlare di sé.

Marco Mengoni racconta: “Sono arrivato a pesare 105 kg”

Nel corso di una recente intervista, il cantante originario di Ronciglione aveva rivelato di avere le stesse paure e ansie dei giovani della sua età, confessando di aver amato a lungo la solitudine rimanendo così , per anni “un lupo solitario”.

“Sono arrivato a pesare 105 chili, forse mangiavo per combattere l’insicurezza, sì anche la Nutella… poi quasi naturalmente, forse per un cambiamento ormonale, sono arrivato a 62, ho perso quasi 40 chili. Ora sono 83.”

Ha poi aggiunto: “È questa una fase della mia vita che mi porto dietro e con la quale combatto meglio il mostro che non c’è più. Se voglio una cosa la raggiungo con tutti i mezzi possibili”.

Mengoni ha anche rivelato di essere andato in psicanalisi ed al riguardo di questa afferma: “Perché non dedicarsi un’ora a settimana a giocare con i propri pensieri, le paure, le immagini? Insieme ad un’altra persona che può tirare fuori, è un aiuto, uno sport mentale, una disciplina, un’ora di lezione“.

Mengoni ed Ultimo: lo stesso disturbo

Una curiosità su Marco è trapelata da alcune indiscrezioni che hanno raccontato che Mengoni ed il suo collega Ultimo, amatissimo anche lui dal pubblico, vivono lo stesso disturbo: l’ipocondria.

“Essendo un po’ ipocondriaco, controllo le analisi a tutta la mia famiglia. Io so tutto delle analisi perché le faccio sempre, continuamente!“, aveva dichiarato il cantante.

Come lui, d’altronde, ne soffrono tanti altri vip, Mengoni è in buona compagnia. Soffrono di questo stesso disturbo secondo alcune voci: il regista e attore Carlo verdone, la conduttrice tv Maria De Filippi per esempio e lo stesso Ultimo, appunto.