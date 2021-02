L’unico kebabbaro artigianale di Milano è curdo e fa kebaP

Iniziamo prima di tutto con il chiarire una cosa: in turco si chiama kebap con la P e non con la B come invece spesso si dice, all’araba. Una volta chiarita la questione del nome corretto, possiamo procedere a capire come dev’essere un kebab ben fatto e perché Anatolia in Giambellino è un caso praticamente unico a Milano.

L’emigrazione turca e curda in Italia e Germania

A differenza della Germania, la comunità turca in Italia non è particolarmente consistente. «Per questo, ad esempio, a Milano non ci sono ristoranti turchi o curdi», ci spiega Salman, proprietario di Anatolia Kebab. A Milano, da trent’anni, è nato a Pazarcık, uno dei distretti della provincia curda di Kahramanmaraş attualmente occupata dalla Turchia. Ricordiamo, infatti, che i curdi, sono più di 40 milioni e costituiscono il quarto gruppo etnico più grande del Medio Oriente, ma allo stesso tempo sono privi di un’unità nazionale. «Stiamo perdendo la nostra lingua, perché non viene insegnata nelle scuole come si dovrebbe, in quanto fondamentale per la trasmissione culturale di un popolo». La maggior parte del popolo curdo oggi vive in Turchia, dove costituisce circa il 20% della popolazione turca; gli altri, invece, sono sparsi tra i paesi del sud-ovest asiatico, quali Iran, Iraq, Siria, Armenia e in Europa, soprattutto in Germania. Qui curdi e turchi sono arrivati a più ondate a partire dalla seconda guerra mondiale, quando il governo tedesco ha espressamente chiesto alla Turchia manodopera per far ripartire il paese, in particolare impiegandoli in fabbriche e miniere. A oggi, considerando anche quelli di seconda e terza generazione, sono circa tre milioni i turchi in Germania, di cui la metà ancora con la cittadinanza turca. Qui il kebap ha fatto un gran successo, tant’è che nata persino una catena, la German Doner Kebab. Per questa ragione possiamo affermare che è ormai entrato a tutti gli effetti tra i piatti tipici tedeschi, tra i più consumati e soprattutto tra quelli con cui si identificano maggiormente. In Italia, invece, i turchi presenti non superano i 20mila abitanti, ma questo non ha impedito la diffusione e il successo del kebap. In particolare è stato a partire dal Nuovo Millennio che c’è stato un boom di kebabbari, che hanno aperto ovunque. Ma proprio per questo bisogna fare attenzione a dove lo si mangia ed è importante saper riconoscere un kebap più industriale da uno ben fatto in modo artigianale come quello di Anatolia, che è stato uno dei primi ad aprire nel 2002, insieme a suo papà. Oggi continuano alla grande con altri tre ragazzi, tutti di origini curde: Sakir, Veysel e Mehmet Siho.

Anatolia: come dev’essere un kebap ben fatto

La questione centrale della qualità del kebab, ci spiega Salman, è che la maggior parte dei kebabbari, per risparmiare tempo e fatica, si fa arrivare il rotolo di carne già pronto. Questo fa sì che spesso si serva ai clienti un prodotto non preparato direttamente passo per passo, in modo artigianale, quindi senza sapere con precisione che cosa c’è dentro. Da Anatolia, invece, questo non è mai avvenuto, hanno sempre fatto tutta la produzione nel locale, perché la qualità per loro è al primo posto, tant’è che, continua Salman, «non sai quanti kebabbari vengono a mangiarlo da noi e mi dicono che è più buono di quello che fanno loro!». Il segreto sta tutto in una serie di passaggi da compiere correttamente, a partire dall’acquisto di una carne di buona qualità, che dev’essere rigorosamente e al 100% di vitello (e non di tacchino come capita spesso), ancora meglio poi se di alcune aziende italiane, come quelle da cui si rifornisce Salman. Una volta che la carne arriva fresca, di solito la parte della pancia, quella intorno alle costole, che ha la giusta quantità di grasso e carne, viene ripulita da ossi e ossicini, poi tagliata a fette sottili tipo bistecche e infine marinata. È proprio la marinatura la fase che fa la differenza, in cui è racchiuso tutto quello che sarà il gusto, la qualità e la bontà del kebap. Il mix di spezie di Anatolia prevede un bilanciamento in quantità segrete dei seguenti ingredienti: pepe nero, cumino, paprika, aglio, origano, sale e cipolla, il tutto mischiato nel latte; in seguito deve trascorrere almeno una notte avvolto nel cellophane a marinare prima di essere messa sullo spiedo, anche se una volta abbattuto, il kebap può durare anche un anno. «In questo modo e solo in questo modo tu sai davvero che cosa ci hai messo dentro e come hai preparato la tua carne. Invece, molti comprano i rotoli già pronti e marinati». Per capire meglio e avere una dimostrazione visiva e pratica di come operano, potete seguirli sulla loro nuova pagina Instagram. Infine, vien da sé che il pane dev’essere fresco, ma su questo, ci assicura Salman, quasi tutti i kebabbari lo preparano giornalmente. E così il kebap va avanti a cuocere tutto il giorno sullo spiedo, a cotture differenti, a seconda dei momenti, in attesa dei clienti, che da Anatolia sono ormai abituali e se ancora non lo sono, lo diventano presto. «Qui cambia solo la barba di Salman, per il resto il panino è sempre più buono», dice una signora habituée. E per i ragazzi di Anatolia, non c’è soddisfazione maggiore nel vedere i propri clienti felici: l’unica ragione che li fa andare avanti tutti i giorni, dalle undici alle undici, a fare e dire sempre le stesse cose: «Con o senza cipolla?».