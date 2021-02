l’australia-ha-varato-la-legge-per-far-pagare-alle-piattaforme-la-condivisione-di-notizie

Facebook e Google hanno ceduto e hanno stretto accordi con gli editori prima che il nuovo regolamento li obbligasse a pagare tariffe svantaggiose

(immagine: Foto di RobertDychto da Pixabay )

Il governo australiano ha approvato la nuova legge che obbligherà le piattaforme internet, come Google e Facebook, a pagare gli editori per i contenuti giornalistici condivisi.

Secondo l’Autorità australiana garante del mercato, l’Australian Competition and Consumer Commission (Accc), questa legge permetterà di affrontare il “significativo squilibrio del potere contrattuale tra le aziende dei media australiani e Google e Facebook”.

È diventato quindi legge il codice di condotta che ha scatenato il lungo tira e molla che ha visto contrapposti il governo di Canberra, Facebook e Google. I due giganti del web hanno opposto una lunga e feroce resistenza arrivando addirittura a nascondere i risultati dei media nelle ricerche o a bloccare la condivisione delle notizie per manifestare il loro disaccordo con la legge voluta dall’Australia. Ora però i due colossi hanno ceduto e hanno stretto degli accordi commerciali con gli editori australiani prima che il codice di condotta, diventando legge, li obbligasse a farlo mediante un arbitrato forzato.

Il News Media Bargaining Code, così si chiama la legge approvata dal governo di Canberra, richiede che le piattaforme online paghino una tariffa negoziata per le notizie. Se questo accordo non si raggiunge entro due mesi, si apre un arbitrato obbligatorio che impone le tariffe alla piattaforma, indipendentemente dal fatto che queste siano vantaggiose o meno per essa. La nuova legge impone inoltre alle aziende tecnologiche di dare preavviso alle testate giornalistiche sulle eventuali modifiche degli algoritmi che regolano la pubblicazione e la visualizzazione delle notizie.

Facebook, inoltre, ha dichiarato di aver intenzione di investire un ulteriore miliardo di dollari, come segno d’impegno per il giornalismo, nell’arco dei prossimi tre anni. Nonostante questo, nel blogpost, Nick Clegg, vice presidente per gli affari globali del social network, cita le parole di Tim Berners-Lee, inventore del World wide web sottolineando che la legge australiana potrebbe rendere internet come lo conosciamo “impraticabile”, poiché rischia “di violare un principio fondamentale del web richiedendo il pagamento per il collegamento tra alcuni contenuti online”.