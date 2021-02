Lady Gaga, sparano al dogsitter e rapiscono i suoi cani. Ecco quanto è disposta a offrire come riscatto

Brutte notizie per Lady Gaga: due dei suoi cani sono stati rapiti dopo che il rapitore ha sparato al suo dogsitter, mettendolo KO.

Questo quanto apprendiamo da Novella 2000. L’accaduto sarebbe avvenuto nella notte di mercoledì 25 febbraio. Sul magazine leggiamo:

Secondo le informazioni a nostra disposizione il dogsitter stava portando a spasso gli animali prima delle dieci di sera. A un certo punto, però, uno o più malviventi lo hanno assalito. Non sappiamo cosa sia successo esattamente durante la colluttazione o cosa si siano detti. Fatto sta che gli hanno sparato e portato via Kiji e Gustav. fonte: novella2000.it

C’è di più. Due cani di Lady Germanotta sarebbero stati rapiti, ma il dogsitter ne aveva portati a spasso tre. Uno dei bulldog francesi, infatti sarebbe riuscito a scappare nel momento dell’aggressione. Sarebbe stato in seguito ritrovato impaurito e portato presso un pronto soccorso veterinario.

La popstar americana, al momento, si trova in Italia per girare un film e, dalle fonti, sarebbe molto agitata e preoccupata. Ma Lady Gaga avrebbe già dichiarato di essere disposta a pagare un riscatto di 500 mila dollari specificando, in più, che non farà alcuna domanda sul perché è accaduto.