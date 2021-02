Spread the love











Guendalina Tavassi, ex concorrente del GF spiega perchè non dorme nello stesso letto con il marito Umberto da un anno Non è la prima volta che si sente dire che una coppia dello spettacolo non dorme nello stesso letto. Infatti, in una recente IG stories, Guendalina Tavassi ha spiegato perchè preferisce dormire da sola e […]

L'articolo Guendalina Tavassi e il marito Umberto dormono separati: ecco perchè

