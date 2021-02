GfV, su Roberta Termali interviene Antonella Clerici che dice: “La dico io la verità perché io c’ero”

Spread the love











Al Gf Vip continuano a succederne delle belle e ora la storia tra Andrea Zenga e Adua Del Vesco sta facendo parlare tanto.

E’ intervenuta anche la mamma di Andrea Zenga che ha detto così del figlio rilasciando un’intervista al settimanale DiPiù Tv : “Gli occhi di mio figlio Andrea non mentono mai. Con Rosalinda sta provando emozioni fortissime“.

E poi: “Cosa penso di Rosalinda? La trovo morigerata, con la stessa timidezza di Andrea. Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano. Non posso che essere contenta per lui, per entrambi…”.

Ma poi ha anche aggiunto: “Andrea è un ragazzo che si è sempre preso le responsabilità di ciò che ha fatto. Se si è dichiarato a Rosalinda è perché ha ponderato se farlo o non farlo e alla fine ha seguito il cuore”.

E poi ha detto la sua anche sulla circostanza che Rosalinda è fidanzata con Giuliano e che lei lo avrebbe dovuto rispettare: “Il protocollo avrebbe imposto di fare così però i sentimenti a volte rompono gli schemi. Io dico solo che l’amore è qualcosa di incontenibile, soprattutto a quell’età. La correttezza è giusto rispettarla ma quando una cosa ti travolge, che abbia la durata di un mese o possa diventare per sempre, ti sconvolge gli schemi”.

La ex moglie di Walter Zenga, Elvira, ha detto così di Roberta Termali

La ex moglie di Walter Zenga, Elvira ha detto di Roberta Termali a Barbara D’Urso: «Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito».

E Barbara D’Urso le ha risposto: «Questo lo stai dicendo tu, sicura di quello che dici?»

Antonella Clerici ospita in collegamento Roberta Termali e racconta qualcosa di importante

Antonella Clerici, all’interno della sua trasmissione che va in onda il mezzogiorno dal titolo “E’ sempre mezzogiorno”, ha avuto in collegamento Roberta Termali e ha detto: “Roberta è bellissima ed era bellissima, conduceva un programma su Odeon, Forza Italia ma per lo sport, conduceva con Fabio Fazio e Walter Zenga, era il 1987 e ci siamo conosciute lì”.

E poi: “Lei per amore ha rinunciato davvero a tutto, questa è la verità e io posso dirlo perché c’ero. E’ una mamma straordinaria”.

“E’ una mamma di 4 figli maschi. Sei stata bravissima. Andrea l’abbiamo visto tutti nel Grande Fratello con tutte le dinamiche familiari di cui non voglio parlare, ma i tuoi figli sono cresciuti proprio bene”.

A quel punto Roberta Termali le ha risposto: “Sono convinta di quello che ho fatto, forse avrei potuto gestire entrambe le cose e non abbandonare tutto, magari lasciare dentro un piedino, cosa che non perdo la speranza di fare un giorno ma i 4 moschettieri sono stati e saranno per sempre la mia vita”.

