gf-vip,-pierpaolo-in-lacrime:-colpa-di-giulia

Pierpaolo Pretelli, uno dei tre finalisti del Grande Fratello Vip, ieri ha sofferto, e non poco, per colpa della sua amata Giulia Salemi, eliminata dalla Casa. Una sofferenza davvero grande quella a cui è stato sottoposto il gieffino, e qualche lacrima è, comunque, uscita. Ma cosa avrà fatto Pierpaolo, di così doloroso?

L’ex velino nella Casa del GF Vip si è sottoposto ad una interrogazione e il risultato è stato non piacevole per il gieffino: e la colpa è stata, principalmente, di Giulia Salemi. È stato Tommaso Zorzi che ha dovuto scoprire se Pierpaolo conoscesse o meno la donna di cui si è innamorato nel reality. Come al solito il Late Show del grande Fratello Vip ha spopolato tra i fan ed è finito in tendenza su Twitter.

GF Vip, Pretelli soffre per colpa della Salemi

Il tema era quello di scoprire se fosse possibile, una volta innamorati, conoscersi realmente in un reality. Come racconta Coming soon, l’influencer milanese ha messo alla prova Pierpaolo Pretelli, con la complicità di Giulia Salemi, portandolo al limite delle lacrime.

Giulia era presente nella Casa, grazie ad una chat istantanea. La Salemi doveva mettere alla prova il suo fidanzato con domande sui suoi gusti e anche dettagli personali, come, l’altezza, il numero di scarpe, la canzone e il colore preferiti. Domande che hanno messo in crisi Pretelli, che ne ha sbagliate diverse.

GF Vip, Pretelli soffre per ogni errore con la “ceretta”

Giulia, infatti, non ha graziato il suo fidanzato, il quale, ad ogni errore (e ne ha fatti diversi) si è visto costretto a subire la dolorosa ceretta, che gli è stata fatta da Dayane Mello. Pretelli ha indovinato la data di nascita della sua fidanzata, e pure l’altezza (1.73 m).

È caduto sul colore preferito: “Il rosso?”, “no è il rosa”, ha detto lei e, quindi, ecco il “CERAvamo tanto amati”, via i peli dal braccio. “La mia canzone preferita?”, Pierpaolo risponde: “Faccio un casino”, sbagliato: “Dedicato a te” delle Vibrazioni, risponde la Salemi e giù, e via alla ceretta allo stinco. E alla fine della prova, Pretelli ha dovuto ricacciare indietro qualche lacrima.

