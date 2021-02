francesco-oppini-critica-duramente-dayane-mello-per-non-aver-salvato-rosalinda-e-lancia-una-frecciatina-ai-fan-brasiliani

Francesco Oppini, ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato diffusamente di Dayane Mello, una delle candidate alla vittoria finale, ma con cui il figlio di Alba Parietti ha avuto un rapporto alquanto teso all’interno della casa.

Francesco Oppini, nel corso del suo intervento, ha duramente criticato alcuni comportamenti della modella brasiliana, e segnatamente la sua decisione di mandare al televoto la persona che lei ha dichiarato di amare, e cioè Rosalinda Cannavò.

“Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane per cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre. Dayane secondo me è anaffettiva, incoerente e sta giocando in un modo incomprensibile. Ieri per un attimo si era capito il perché avesse attaccato spesso Rosalinda. Lei ha dichiarato di amare Rosalinda. Quello che ha fatto alla fine dichiarando Samantha la sua spalla d’appoggio e mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più controproducente per lei in assoluto. Mentre ci metteva tempo per decidere eravamo tutti increduli in studio. Ma poi la domanda è: con chi non ha litigato Dayane in Casa? Lei ha rischiato di far fuori la sua compagna di viaggio, quella che ha dichiarato di amare. La butti fuori a 3 giorni dalla finale? Allora stai giocando sporco. Secondo me è una cosa inconcepibile, ok la strategia, ma qui si va oltre.”