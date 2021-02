Elisa Isoardi confessa la realtà impensabile: “Senza televisione ne gas”

Elisa Isoardi, si racconta senza filtri in un intervista al Corriere della sera e confessa una realtà che nessuno si sarebbe immaginato

In queste ore è arrivata ufficiale la notizia che la bella Elisa Isoardi parteciperà all’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che partirà tra pochi giorni.

E così, dopo tanti dubbi ed incertezze, salperà davvero per l’Honduras e prima di farlo ha deciso di annunciare la notizia in un’intervista al “Corriere della Sera“, in cui si è raccontata senza alcun filtro.

Prima della partenza ha spiegato la Isoardi, ha deciso di tornare qualche settimana a casa, a Monterosso Grana, il paesino di cui è originaria: “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta.”

“Tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura” racconta.

Elisa Isoardi: Confessione

Proprio a proposito della famiglia, la Isoardi ha confessato un particolare riguardo il fratello, Domenico: “All’Isola voglio portare un po’ di mio fratello. Mio fratello vive come un’eremita” afferma. Domenico infatti, che ha sette anni in più di lei, vive in montagna senza alcun tipo di tecnologia, “senza televisione e senza gas” come la stessa Isoardi afferma.

“Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna“, spiega la Isoardi.

Elisa Isoardi si sbilancia anche sul rapporto con il fratello specificando che la sua decisione di passare la quarantena pre-programma a casa dei genitori li ha avvicinati molto: “Questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare”.

“Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò“, aggiunge la Isoardi.

Pronta per la partenza verso L’Honduras

“Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera” , prosegue Elisa. “La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un’opportunità di vita.

“Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria.”

“In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere“.

I tratti salienti dell’intervista rilasciata dalla Isoardi al Corriere della sera, appaiono comunque anche sul profilo personale della donna. Infatti, pubblicando un anteprima dell’articolo la stessa Elisa ha commentato: “Che bello raccontarsi con verità. Grazie“.