La crostata al burro di arachidi e cioccolato è un dolce ricco perfetto per i pranzi di famiglia, per le cena con gli amici o semplicemente per una golosa merenda, si sa, la crostata è il dolce in assoluto che piace a tutti.

Per preparare questa ricetta abbiamo cominciato con il preparare una frolla utilizzando il burro d’arachidi che rende l’impasto davvero profumato, sentirete il suo profumo in tutta casa mentre cuocerà.

Per accompagnare questo guscio croccante abbiamo pensato ovviamente all’ingrediente più goloso che esiste ovvero il cioccolato, abbiamo realizzato una crema al cioccolato ma senza utilizzare latte, uova e farina, una crema all’acqua che è più leggera, ma ugualmente buona: anche i più golosi non sentiranno l’assenza del glutine o del lattosio.

Poche semplici mosse e in men che non si dica sarete pronti a sfornare una crostata che addolcirà anche i pomeriggi più freddi e grigi di questo periodo.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la frolla al burro d’arachidi

350 g Farina

100 g Zucchero

100 g Burro Di Arachidi

80 g Burro freddo

8 g Lievito

2 Uova

Per la crema all’acqua al cioccolato

300 ml Acqua

120 g Zucchero

10 g Fecola di patate

60 g Cacao amaro

Preparazione

Per preparare la ricetta della crostata al burro di arachidi e cioccolato, iniziate a preparare la frolla al burro d’arachidi unendo nella planetaria la farina, le uova, lo zucchero, il burro freddo a pezzetti e il burro d’arachidi.

Lasciate impastare facendo assorbire man mano tutta la farina, fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto trasferite l’impasto su una spianatoia e lavorate la frolla fino a formare un panetto omogeneo. Avvolgete il panetto in una pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo iniziate a preparare la crema al cacao unendo in un pentolino lo zucchero, la fecola ed il cacao.

Mescolate gli ingredienti solidi cercando di amalgamarli il più possibile poi versate l’acqua.

Mettete sul fuoco e mescolate continuamente finchè il composto non si addensa. Togliete dal fuoco e versate in un piatto, ricoprite con la pellicola a contatto e lasciate raffreddare.

Stendete metà della pasta frolla alta circa mezzo centimetro e rivestite lo stampo prescelto.

Stendete anche la restante frolla e create con un tagliabiscotti tante stelline.

Riempite l’interno della frolla con la crema al cioccolato ormai fredda.

Riempite l’interno della frolla con la crema al cioccolato ormai fredda. Ricoprite la superficie con le stelline ed infornate a 180° per circa 30 – 40 minuti.

Sfornate la crostata e lasciate raffreddare. Prima di servire spolverate con lo zucchero a velo ed il cacao.