cavallermaggiore:-69-attualmente-positivi-al-covid-19

Continuano, purtroppo, a crescere i casi di positività al Covid-19 a Cavallermaggiore. Lunedì scorso, come dichiarato dal sindaco Davide Sannazzaro, gli attualmente positivi erano 41. Stando alla mappa dei contagi della Regione Piemonte, l’ultimo aggiornamento sul Comune cavallermaggiorese conta 60 positivi. Contattato telefonicamente, il sindaco Sannazzaro ci ha comunicato che le positività ufficiali sono 69, che la situazione è costantemente in aggiornamento e sotto stretto controllo. 2 i residenti attualmente ospedalizzati. All’asilo infantile “Borrone” è stato effettuato uno screening e, per sabato 27 febbraio, è stata convocata l’Unità di crisi cittadina.