cartoline-vintage-a-colori-dell’africa-anni-’50

Uno dei più celebri fotografi del tempo, Todd Webb, venne inviato dalle Nazioni Unite in diversi paesi africani per un progetto di documentazione: ne venne fuori una raccolta di oltre 2000 scatti, oggi finalmente in mostra negli Usa

Meglio conosciuto per i suoi scatti delle architetture newyorchesi e parigine, il fotografo americano Todd Webb realizzò nel 1958 un viaggio in Africa attraverso otto paesi da poco indipendenti (o in procinto di diventarlo da lì a pochi mesi): fu inviato dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di documentare i progressi dell’industria e della tecnologia in Togo, Ghana, Sudan, Somalia, Federazione della Rhodesia e Nyasaland e Rhodesia meridionale (oggi Malawi, Zambia e Zimbabwe), Tanganica e Zanzibar (oggi fuse nella Tanzania) e Kenya.

In quattro mesi raccolse oltre 2000 scatti, di cui all’epoca ne furono utilizzati appena 22, pubblicati in bianco e nero su un piccolo opuscolo delle Nazioni Unite; il resto dei negativi, dimenticato, è stato recuperato nel 2017 dal Todd Webb Archive, l’istituzione che tutela e conserva l’enorme patrimonio lasciato in eredità dal fotografo.

È proprio grazie all’archivio che è uscito nelle scorse settimane il volume Todd Webb in Africa (Thames & Hudson edizioni), a cui è dedicata una mostra al Minneapolis Institute of Art visitabile in queste settimane. Potete sfogliare alcuni degli scatti inediti nella nostra gallery qui in alto, grazie alla gentile concessione del Todd Webb Archive.