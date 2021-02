buone-nuove:-al-maxxi-un-viaggio-sull’architettura-al-femminile

Spread the love

«L’architettura è un mestiere da uomini ma ho sempre fatto finta di nulla». Gae Aulenti

Si sente spesso parlare dei “padri dell’architettura” contemporanea, progettisti carismatici che con le loro idee e i loro disegni hanno dato allo spazio che ci circonda – città, case, oggetti – la forma che conosciamo oggi. Quello che troppo spesso si dimentica è che per ogni Le Corbusier c’è una Charlotte Perriand, per ogni Gio Ponti una Cini Boeri, per ogni Carlo Scarpa una Gae Aulenti.

Gae Aulenti, 1967, ph. Ugo Mulas

Ora, finalmente, una mostra accende i riflettori sulle “madri” dell’architettura: Buone Nuove, in programma al MAXXI Architettura dal 26 novembre 2021 al 24 aprile 2022, ci accompagnerà in un viaggio di scoperta nell’architettura al femminile nell’ultimo secolo.

Superato lo stereotipo dell’architetto maschio capo indiscusso dello Studio, oggi il panorama è sempre più segnato dalla presenza femminile, di collettivi, coppie e gruppi guidati da progettiste. Buone Nuove racconta le storie di quelle figure che hanno avuto (e hanno) un impatto cruciale sull’architettura del XX secolo: dalle pioniere come Eileen Grey, Charlotte Perriand, Lina Bo Bardi e Phyllis Lambert alle archistar come Zaha Hadid, Kazuyo SeJima, Elisabeth Diller, da Cini Boeri e Gae Aulenti a Francesca Torzo e Lucy Styles, vincitrici entrambre della prima edizione del Premio Italiano di Architettura indetto da MAXXI e Triennale Milano.

(ph. Chris Moyse, courtesy Arflex)

La mostra comprende una serie di video-interviste ad autori/autrici che ricostruiscono le storie e le teorie che accompagnano questa narrazione. Inoltre, allo scopo di ampliare la Collezione permanente del Museo, il progetto sarà anche l’occasione per acquisire opere di giovani architette.

(Foto in apertura, Charlotte Perriand sulla sua chiase longue © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 © ADAGP, Paris 2019 © AChP)