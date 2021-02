Home » Tv » Beautiful » Soap Opera » Beautiful anticipazione oggi, 25 febbraio: Thomas vuole che Hope torni a lavorare con lui

Nelle Anticipazioni di Beautiful per l’episodio che andrà in onda oggi 25 febbraio 2021: Thomas continua a sfruttare Douglas per i suoi fini, Thomas propone a Hope una collaborazione professionale, Steffy è tranquilla, Hope non accetterà mai la proposta di Thomas

Thomas continua a sfruttare Douglas per i suoi fini

Steffy accusa Hope di aver raggirato Thomas per arrivare all’adozione di Douglas. La Forrester è convinta che, nonostante i tanti errori, suo fratello sia un buon padre e la Logan Jr non ha diritto di togliergli il figlio. Ma Steffy non è obiettiva, perché se qualcuno manipola, quel qualcuno è sicuramente Thomas, che continua a sfruttare suo figlio per arrivare ai suoi scopi con Hope.

Thomas propone a Hope una collaborazione professionale

Steffy e Liam si stanno impegnando per tenere distanti Hope e Thomas, ma quest’ultimo continua in modo sleale e sicuro dei suoi mezzi, a portare avanti il suo piano per riavere con sé la Logan Jr. Con l’adozione di Douglas, il Forrester è riuscito a riavvicinarsi alla ragazza e ora vuole farlo anche con il lavoro, proponendole di collaborare nella collezione Hope for the Future. Steffy ha provato a distoglierlo da questa intenzione, ma Thomas ha continuato, senza sentir ragioni, ad andare per la sua strada.

Steffy é tranquilla, Hope non accetterà mai la proposta di Thomas

Steffy ha la convinzione che Hope non accetterà mai di ritornare a collaborare con Thomas, d’altronde ha ottenuto ciò che voleva: essere la madre di Douglas. Inoltre sa bene che Liam non sosterrebbe mai Hope in una scelta del genere. La Forrester è quindi tranquilla, anche se non è riuscita a convincere suo fratello, sarà la Logan Jr a non accettare la proposta di Thomas.