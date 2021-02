avanti-un-altro:-gregoraci,-oppini,-urtis-ospiti

Spread the love

Secondo le anticipazioni date da “Blasting News”, la prima puntata del serale di “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, probabilmente da aprile, vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis.

“Avanti un altro!” versione serale, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, potrebbe andare in onda di domenica sera su Canale 5, a partire da metà aprile, previa cancellazione anticipata di “Live – Non è la D’Urso”, come è emerso negli ultimi giorni.

A dare le prime anticipazioni della prima puntata di “Avanti un altro!” in prima serata è stato poi il sito “Blasting News”, successivamente alla registrazione che si è tenuta a Roma.

Avanti un altro serale: Gregoraci, Oppini, Urtis tra gli ospiti vip

All’esordio della nuova edizione in prime time del quiz show condotto da Bonolis con Laurenti vedremo vari protagonisti dell’ultimo “GF Vip” presentato da Alfonso Signorini. La finale si terrà lunedì 1 marzo su Canale 5.

Tra i gieffini, sempre stando a quanto riportato da “Blasting News“, vedremo Elisabetta Gregoraci (probabilmente accompagnata dalla sorella Marzia, con la quale ha già preso parte a “Verissimo” e complice delle “Iene” per lo scherzo fatto di recente alla showgirl calabrese), Francesco Oppini con la madre, Alba Parietti e Giacomo Urtis.

Dall’8 marzo torna Avanti un altro prima del Tg 5

Il quiz in prima serata, condotto sempre da Bonolis con Luca Laurenti, sarebbe dovuto cominciare venerdì 12 marzo.

Poi si è parlato di giovedì 11 marzo, per fare spazio, venerdì 12, all’”Isola dei Famosi” capitanata da Ilary Blasi.

Infine, a fronte della cancellazione di “Live – Non è la D’Urso”, come precedentemente annunciato “Avanti un altro!” serale potrebbe partire dall’11 aprile.

In programma ci sarebbero dieci prime serate dello show che vedrebbe la partecipazione di ospiti vip e montepremi devoluti in beneficenza, secondo la formula di successo già testata in passato.

Nel frattempo, dall’8 marzo, rivedremo “Avanti un altro!” nella fascia preserale, dalle 18.45 alle 20, prima del Tg 5.