Atalanta-Real Madrid, assembramenti fuori lo stadio: pochissime mascherine – VIDEO

Ancora assembramenti tra tifosi ed Atalanta-Real Madrid è un tripudio di tifosi in stadra fuori lo stadio Gewiss

Nonostante l’appello Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sulla cautela negli assembramenti per la partita di Champions League tra Atalanta e RealMadrid, i tifosi bergamaschi non hanno accolto l’avviso.

Tifosi bergamaschi calorosi al di fuori del Gewiss Stadium che non hanno potuto far a meno di far sentire il proprio supporto agli orobici, seppur al di fuori dello stadio. Tutto ciò ha comportato folti gruppi di tifosi che con cori e fumogeni – ed in molti senza mascherine – hanno creato assembramenti al di fuori dello stadio.

Atalanta-Real Madrid, assembramenti al Gewiss Stadium

Gewiss Stadium gremito di gente al di fuori dell’arena che vede, intanto, due squadre affrontarsi per gli ottavi di Champions League. Un risultato incredibile per gli orobici quello di giocare contro il Real Madrid, squadra che possiede un palmares invidiabile. Questa partita che i tifosi avrebbero voluto vedere, di certo, sugli spalti, purtroppo si sono dovuti accontentare di accompagnare la squadra prima della partita e durante con cori roboanti che si sono sentiti anche durante il match.

Assembramenti che, tuttavia, creeranno grande caos mediatico come accaduto per il derby Milan-Inter.