anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-26-febbraio-2021:-puntata-95

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 febbraio 2021

L’episodio de Il Paradiso delle Signore del 26 febbraio 2021 porta alla conclusione un’altra settimana di programmazione della soap. De Il Paradiso delle Signore il 26 febbraio 2021 va in onda l’episodio 95 della stagione Daily 3. L’appuntamento è su Rai 1 o su RaiPlay alle 15.55 salvo cambiamenti di palinsesto.

Ecco di seguito le anticipazioni dettagliate de Il Paradiso delle Signore del 26 febbraio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Agnese Amato Interpretata Da Antonella Attili Qui Nella Puntata 87 Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 95 trama

continua a leggere dopo la pubblicità

Agnese ama Armando. Ci hanno messo tanto tempo per trovarsi. Per entrambi è stata una rinascita. La signora Amato si è messa alle spalle la sofferenza per la lontananza del marito. Ferraris ha voltato pagina – sia pur con grande rispetto – dopo la scomparsa della sua adorata moglie Emma. Adesso Giuseppe è tornato e Rocco ha avuto l’idea di aiutarlo proponendo per lui un lavoro in magazzino. L’ipotesi che il consorte – per il quale non prova più niente – e l’uomo ama passino tutta la giornata lavorativa insieme non rende per niente felice Agnese. La signora Amato è contraria che Giuseppe chieda aiuto a Vittorio per l’impiego al magazzino. Questo atteggiamento non fa che alimentare i sospetti del marito su di lei e Armando. I due amanti decidono di prestare ancora più attenzione.

È ultimato il vestito di Gabriella in stile british. La sua creazione ispirata alla moda londinese comincia a destare i primi scandali.

Irene dà sfogo al suo potere. In qualità di capocommessa ha riorganizzato il Paradiso secondo un criterio tutto suo. La novità non fa che gettare scompiglio tra le Veneri che non sanno più dove sia posizionata la merce.

Intanto la cliente misteriosa del giorno prima al Paradiso svela la sua identità. Fa un colloquio con Vittorio per il posto vacante di capocommessa. Si chiama Gloria Moreau.