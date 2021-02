Amadeus perde il controllo e dice: “Basta polemiche su mia moglie perché io … ”

Spread the love











Amadeus è quasi pronto e certamente, più passa il tempo e più la tensione cresce. Quest’anno, in realtà la tensione è stata palpabile più degli altri anni fin da prima di cominciare ad organizzare il festival perché, a causa del covid, le incertezze e le problematiche sono state tantissime. Per qualche momento Amadeus non è stato visto neppure tanto di buon occhio dalla gente a casa perché con tutti i problemi che le persone stanno vivendo nel loro quotidiano a causa della pandemia, paure, incertezze, difficoltà economiche, sembrava fuori luogo che Amadeus si impuntasse per avere, a tutti i costi, il pubblico in sala.

Anche Albano è intervenuto nella vicenda dicendo che sarebbe stato il caso di rimandare il Festival in primavera perchè anche l’anno scorso Diodato, se pur vincitore, non ha potuto usufruire in alcun modo della vittoria perché, subito dopo, a causa dell’esplosione della pandemia, hanno chiuso tutto e non ha potuto fare concerti in giro per il mondo

A qualcuno è parso che Albano avesse parlato così perchè Amadeus l’ha escluso quest’anno dal Festival ma il cantante di Cellino San Marco ha detto che la sua esclusione non centra nulla e che avrebbe detto le stesse cose anche se fosse stato lui in gara.

Amadeus stanco delle polemiche sua moglie dice “Ora basta”

Amadeus è prontissimo a partire e al suo fianco avrà il suo amico di sempre Fiorello che lo spalleggerà ma lo prenderà tantissimo in giro come sta già facendo dicendo che si è montato la testa perchè ha voluto accanto a se, a tutti i costi, Barbara Palombelli.

Amadeus ha dichiarato: “I primi dieci minuti saranno difficili … La mia enorme fortuna è Fiorello al mio fianco”.

Dopo tutte le polemiche che si sono create perchè alla conduzione del Prima Festival ci sarà al moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo lui ha rivelato che la moglie gli ha detto: “Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio”.

Amadeus ha detto: «Non ero agitato l’anno scorso e non lo sono ora. Qui però devo capire che tipo di Festival sarà con un teatro vuoto. Sicuramente è un Sanremo che resterà nella storia del Festival: non parlo in termini di ascolti, ma del fatto che nulla di simile è mai stato fatto prima».

Poi ha anche aggiunto: “Per i cantanti e gli ospiti sarà più difficile, visto che io e Fiore siamo abituati a fare questo lavoro: da giovani capitava di dover animare feste di piazza con davvero poca gente che ci guardava. Inoltre, abbiamo fatto entrambi tanta radio, e lì il pubblico non lo vedi certamente. L’esperienza ci aiuterà. Saranno difficili magari i primi dieci minuti, ma poi, sapendo di essere protagonisti del più grande show dell’anno, tutto verrà naturale».

Amadeus risponde alle polemiche sulla moglie

Amadeus è un po’ stanco per tutte le polemiche che ci sono sulla moglie e ha detto: «Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti…».

