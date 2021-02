La vellutata zucca e ricotta, semplice da fare, adatto a grandi e piccoli è in assoluto uno dei comfort food più buoni che ci siano in questa stagione.

Una ricetta dal suo sapore delicato, la sua morbidezza, la sua versatilità, tutte doti che rendono questo piatto un piatto speciale, è un primo piatto gustoso e leggero che si può arricchire come si vuole.

Questa versione non prevede l’utilizzo delle patate ma qualora la vogliate più corposa potrete aggiungerle tranquillamente.

Avendo pochissime calorie di può tranquillamente abbinare ad un goccio di panna che la rende ancora più delicata, ma ovviamente potrete sostituire questo elemento con della ricotta fresca.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 kg Zucca

800 g Brodo vegetale

100 g Panna da cucina

100 g Porri

200 g Ricotta

Olio Extravergine D’Oliva

Noce Moscata

Sale

Pepe

Semi misti

Preparazione

Per preparare la ricetta della vellutata zucca e ricotta, per prima cosa in un fondo di olio extravergine di oliva soffriggete il porro tagliato sottile.

A questo punto aggiungete la zucca pulita e tagliata e pezzetti piccoli, mescolate per qualche minuto, quindi aggiungete il brodo vegetale caldo.

Coprite totalmente la zucca, salate e portate a cottura per trenta minuti.

Frullate quando la zucca è sfatta, aggiungete la panna e mescolate ancora.

Passate la zuppa in un colino stretto e aggiungete pepe e noce moscata.

Impiattate in una scodella e al centro fate una quenelle di ricotta.

Aggiungete infine semi vari e servite calda la vostra vellutata di zucca.