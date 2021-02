uomini-e-donne:-saltano-gli-altarini-di-roberto.-lui-vuole-lasciare-lo-studio

Durante le riprese dell’ultima puntata di Uomini e Donne è accaduto un nuovo colpo di scena. Roberto potrebbe lasciare lo studio

Uomini e Donne (Instagram)

Siamo giunti ormai alla venticinquesima edizione del dating show più famoso di Canale 5. Dalla fine degli anni novanta ad oggi infatti, si sono susseguiti diversi tronisti e troniste, alcuni dei quali si sono allontanati dalla luce dei riflettori.

A differenza di questi, altri invece ancora oggi calcano i studi televisivi. Un esempio è proprio Tina Cipollari, la quale inizialmente è stata sia corteggiatrice, che appunto, tronista. Ad oggi ricopre il ruolo di opinionista fissa, insieme ad un altro volto noto, quello di Gianni Sperti.

A dirigere le acque sempre agitate della trasmissione, c’è Maria De Filippi, la quale oltre ad aver ideato lei stessa il programma, cerca in ogni modo di moderare gli animi che si scaldano facilmente all’interno dello studio.

Uno dei personaggi più chiacchierati è senz’altro Gemma Galgani, presente ormai da diversi anni. Oltre al suo storico ex Giorgio, sono state diverse le sue frequentazioni da quando si è seduta per la prima volta nel salotto di Maria.

Leggi qui -> Tara Gabrieletto di Uomini e Donne e il ritorno di fiamma con Cristian: l’indiscrezione

Leggi qui -> È stata la prima corteggiatrice di Uomini e Donne: Ora ecco cosa fa

Uomini e Donne, la situazione di Roberto

Nell’ultimo capitolo della saga di Uomini e Donne, il protagonista indiscusso è stato Roberto Lombardo. La dama con cui si sta frequentando da ormai un po’ di tempo si chiama Patrizia.

Il cavaliere, parlando del suo passato, ha spiegato che non è sempre stato sincero con le donne con cui è stato. Tuttavia, adesso si è deciso ad aprire il suo cuore, cercando di essere il più trasparente possibile con la ragazza con cui sta impostando una relazione.

Nonostante queste parole, nelle ultimissime ore c’è stato un nuovo stravolgimento. Proprio durante le riprese del noto dating show, è arrivata una e-mail di segnalazione alla redazione.

All’interno di questa, c’è il messaggio di una donna, che afferma di essersi incontrata con Roberto la scorsa domenica, scambiandosi anche delle tenere effusioni. Il luogo del misfatto sarebbe un bar situato in Sicilia, precisamente nel catanese, ossia da dove proviene l’uomo.

Lui ha inizialmente negato di esserci stato, per poi correggere il tiro in un secondo momento. Infatti ha confermato la sua presenza, ma esclusivamente per prendere dei cornetti, quindi soltanto di passaggio.

Alla De Filippi queste spiegazioni non sono sembrate convincenti, tanto da perdere la pazienza, rispondendo all’uomo di non essere una scema. Alcune indiscrezioni parlano della possibilità che Lombardo lasci il trono, ma per adesso bisogna attendere per eventuali conferme ufficiali.