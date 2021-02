Tommaso Zorzi, l’hashtag #fuoritommaso è primo in tendenza per le parole contro Dayane: tutto quello che è successo

Tommaso Zorzi è diventato l’argomento del giorno, tanto da finire primo in tendenza su Twitter per le dure parole utilizzate nei confronti di Dayane Mello.

Ricostruiamo con ordine la vicenda.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera Dayane Mello ha dichiarato il proprio amore verso Rosalinda Cannavò, salvo poi non salvarla e mandandola così a rischio eliminazione insieme a Stefania Orlando.

Le parole di Dayane, che ha quindi implicitamente dichiarato di aver provato amore per una donna, non sono affatto piaciute a Tommaso Zorzi che ha accusato la modella brasiliana di strumentalizzare le tematiche LGBT+ per un tornaconto mediatico (il termine tecnico è queer-baiting, cioè quell’espediente utilizzato nel marketing e nelle fiction che consiste nel creare una tensione omoerotica tra due personaggi al fine di attrarre i consensi della comunità LGBT+).

Nella notte, Tommaso e Dayane hanno ingaggiato un duro scontro senza esclusione di colpi in cui l’influencer si è espresso senza mezzi termini sul rapporto con Rosalinda:

Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto. Avrei tante cose da dirti. Approfittarsi, fare la figa con la storia LGBT, con uno che sta roba la vissuta sulla propria pelle. Vivila sulla tua pelle la discriminazione per una relazione con una persona dello stesso sesso e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita.

“Approfittarsi di una storia LGBT. Vivi la discriminazione e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita” 🥶

Dayane: “hai 25 anni, sei bimbo. Ho fatto più esperienze e ho amato più di te”

SCHIFO#gfvip #mellos #exrosmello pic.twitter.com/TfMqlSg7cs — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021

Buona parte del web, tuttavia, si è discostata dalle dure critiche di Tommaso Zorzi a Dayane Mello, tanto da invocare l’eliminazione dell’influencer milanese con l’hashtag #fuoritommaso, rimasto primo in tendenza per tutto il giorno.

MA SI PUÒ FARE PIANGERE UNA RAGAZZA PERCHÉ LA SUA SESSUALITÀ VIENE PRESA COME UN GIOCO MA CHE CAZZO È QUESTO SILENZIO #fuoritommaso — icarus (@impasticcata) February 23, 2021

Non c’è niente di peggio di quando un discriminato diventa uno che discrimina. Non è questo il traguardo; nessuno deve dire ad un altro chi deve essere, nessuno deve dire cosa può essere e – soprattutto – nessuno deve dire ad un’altra persona cosa significa vivere. — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) February 23, 2021

Anche alcune personalità del mondo della tv come Taylor Mega e Soleil Sorge si sono scagliate contro Tommaso Zorzi; la prima ha adottato un approccio più morbido, mentre più tagliente e severa è stata Soleil.

Ecco le parole delle due influencer:

Io voglio bene a Tommaso e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dichiarare di essere bisex in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cazzata. E lo dico con tanto affetto e stima Taylor Mega

“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!” Soleil Sorge

Una parte del web, però, si è invece erta in difesa di Tommaso Zorzi lanciando l’hashtag #iostocontommaso e chiedendo, per converso, l’eliminazione di Dayane Mello. I sostenitori dell’influencer infatti sottolineano come la Mello, in passato, sia stata la prima ad attaccare molti inquilini. Inoltre ricordano come la modella brasiliana, diverse settimane fa, fu la prima a dire di non capire come le persone possano avere relazioni sia con uomini che con donne

Dayane ha massacrato:

-Elisabetta

-Francesco

-Stefania

-Tommaso

-Crocc

-Rosalinda Ed ora che Tommaso le ha fatto presente tutto ciò voi sapete solo dire “Fuori Tommaso” La verità è che non sapete argomentare perché la maschera di Dayane è caduta#IOSTOCONTOMMASO #tzvip — 𝐙𝐨𝐫𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞. 61%🐍 (@FelipeMaryFanti) February 23, 2021

Dayane stessa ha invalidato un’intera comunità dicendo a Giacomo che non capisce come ai bisessuali possano piacere sia uomini che donne però per certe persone qua il bifobico è Tommaso.

Assurdo#tzvip#gfvip@trashastrale — 𝑱𝒂𝒅𝒆 61% KTⓂ (@morphtojade) February 23, 2021

Tuttavia poche ore fa Tommaso ha deciso di chiarire con Dayane, terminando la conversazione con un abbraccio. Anche qui però alcuni spettatori non hanno creduto alla buona fede del ragazzo, poiché secondo molti, gli autori in confessionale potrebbero aver consigliato all’influencer di riavvicinarsi a Dayane dopo il putiferio sul web.

In un video vediamo Stefania che dice a Tommaso di stare tranquillo visto che “loro” (forse un riferimento agli autori) lo hanno rassicurato

Nel frattempo, le fan base sul web sono tornate sul piede di guerra: da una parte i fan di Tommaso, dall’altra quelli di Dayane. Entrambe le fazioni difendono i loro concorrenti preferiti, ma intanto all’estero, precisamente in Brasile, importanti siti ed influencer hanno avviato delle campagne per difendere la modella brasiliana, accusando Tommaso e chi lo difende di essere bifobici, ovvero intolleranti nei confronti dei bisessuali.