sanremo-2021:-quanto-guadagnano-gli-ospiti?

Come ogni anno ci si inizia ad interrogare sui cachet del cast del Festival di Sanremo; le somme degli anni passati sono un lontano ricordo, ma ciò non significa che stiamo parlando di somme di denaro minori. Mamma Rai non si è risparmiata nemmeno quest’anno ed ecco a voi i cachet del cast della kermesse.

Quando si parla di soldi e soprattutto stipendi delle star, nella testa di molti riecheggiano i fasti del passato, come quando Michelle Hunziker era pagata 500mila euro a serata; bene, le cose sono cambiate e ormai non ci sono più tutte queste “monetine” nel pozzo di Mamma Rai.

Le somme ovviamente non sono ufficiali, ma provengono da indiscrezioni e voci di corridoio alquanto affidabili. Quando si tratta di pettegolezzo in materia di cachet, non si può sparare certo a ribasso, quindi le somme possono essere quelle indicate dai rumors, se non maggiori.

Quanto guadagneranno i protagonisti di Sanremo?

Il compenso più alto ovviamente va al presentatore e direttore artistico Amadeus, il buon “Ama”, incasserà tra i 500 e i 600mila euro per tutte e cinque le serate; considerando anche il grande lavoro svolto a monte, solamente per mettere in piedi il Festival, probabilmente questi soldi verranno spesi in una lunga vacanza per riprendersi.

Per Rosario Fiorello e Zlatan Ibrahimovic parliamo dello stesso cachet di Tiziano Ferro per la scorsa edizione, ossia 50 mila euro a serata, per un totale di 250 mila euro; per quanto riguarda l’attaccante svedese del Milan, un’ingente somma, pari al doppio del cachet, gli verrà elargita da generosissimi sponsor.

Elodie, co-conduttrice per una sera, riceverà intorno ai 25mila euro, così come per Achille Lauro che farà piccole apparizioni artistiche sul palco; Georgina Rodriguez per la scorsa edizione ricevette 140mila euro di cachet, devoluti poi in beneficenza. (Per fare un paragone e capire come sono cambiate le cose nel giro di un solo anno)

Tutti i grandi ospiti invece verranno pagati in modo da non far sapere esattamente i numeri ma, considerando tutti i forfait di personaggi famosi, bisognerà gonfiare questi numeri per portare a casa dei super ospiti interessanti, almeno al pari degli altri anni.

