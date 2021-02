Sanremo 2021, Amadeus svela cosa farà Barbara Palombelli e il web rimane senza parole

Spread the love











Ormai manca poco a questa edizione del Festival di Sanremo che, prima di iniziare, ha creato davvero tantissime polemiche. Ogni anno è, più o meno la stessa cosa ma quest’anno si è superata la soglia perché la pandemia ha messo a rischio sia Il Festival di Sanremo che tutto quello che grava attorno.

Amadeus è riuscito, nonostante tutto, a tenere i nervi ben saldi anche se, ad un certo punto, si è pensato che stesse davvero per mollare tutto, infatti lui sembrava non accettare che il Festival si dovesse fare senza pubblico in sala e, pare che abbia minacciato di andare via tanto che già iniziava a circolare il nome di chi lo avrebbe sostituito e cioè Alberto Matano ma poi la situazione è rientrata e lo stesso Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di non condurlo più dicendo che mai ha pensato di andare via e che tutto ciò che è circolato è stato solo frutto di fantasia e di invenzioni.

Il Festival di Sanremo e i suoi protagonisti

Ormai è cosa certa che il Festival si farà e sarà senza pubblico in sala e Fiorello ha anche scherzato su tutto questo dicendo anche che Amadeus si è anche un po’ montato la testa perché ha scelto accanto a sé per la serata di venerdì la bravissima e amatissima giornalista Barbara Palombelli.

La scelta di Barbara Palombelli e il ruolo che avrà

Amadeus, inaspettatamente ha tirato fuori un altro nome di protagonista di questa edizione del Festival e ha detto che per la serata di venerdì accanto a lui ci sarà la giornalista di Retequattro Barbara Palombelli.

Barbara Palombelli che su Retequattro conduce sia Forum che Stasera Italia è si è detta molto lusingata che la scelta sia ricaduta su di lei e ha immediatamente accettato.

Ma Amadeus non ha smesso si di stupire dicendo che la Palombelli ballerà e, a qual punto, il web si è infiammato con tantissimi commenti.

Amadeus a Rtl 102.5 ha dichiarato: “La defezione di Naomi Campbell purtroppo è dovuta alle nuove restrizione anti pandemia imposte da Biden a causa del virus“.

E poi: “ … le ospiti femminili raccontano quello che è un loro desiderio, la loro storia, un loro momento, e poi c’è anche una co-conduzione: Elodie certo si esibirà, ma ci sarà anche una sorpresa con Matilda De Angelis, la Palombelli danzerà. L’ultima sera la Vanoni ci regalerà il pezzo con Gabbani, ma anche le sue più belle canzoni come la prima serata con Loredana Bertè che ci racconterà la storia della sua musica e presenterà il suo inedito Figlia Di…”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...