Russia, “incitò all’odio”: Navalnyj non è più “prigioniero di coscienza” per Amnesty International

Aleksej Navalnyj non è più “prigioniero di coscienza” per Amnesty International “a causa di commenti” nazionalisti e razzisti che ha fatto in passato. “Alcuni di questi commenti, che Navalnyj non ha rinnegato pubblicamente, rientrano nell’incitamento all’odio, che è in contraddizione con la definizione di prigioniero di coscienza data da Amnesty”, ha specificato l’ong in un’email ricevuta dalla France Press, assicurando che continuerà a lottare per il suo rilascio anche presentando al governo russo un appello firmato da quasi 200mila persone da 70 Paesi.

Amnesty aveva dichiarato Navalnyj “prigioniero di coscienza” dopo l’arresto il 17 gennaio scorso al suo ritorno in Russia da cinque mesi di convalescenza in Germania in seguito all’avvelenamento da Novichok. È stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere per un caso di frode risalente al 2014, ma scontati i mesi già trascorsi ai domiciliari dovrà passarne in carcere due e mezzo. La sentenza è stata confermata in appello lo scorso sabato.

Attivista anti-corruzione diventato negli anni uno dei più riconoscibili oppositori di Vladimir Putin, 44 anni, negli anni Duemila Aleksej Navalnyj aveva partecipato in passato a diverse Marce russe, annuali cortei di nazionalisti, e insultato i migranti provenienti dall’Asia centrale definendoli “roditori” e “scarafaggi”. Offese da cui ha preso le distanze, senza tuttavia rettificare esplicitamente le sue posizioni.

La decisione di Amnesty è stata criticata da diversi osservatori internazionali. Secondo i più stretti collaboratori di Navalnyj, l’ong ha ceduto a una campagna di diffamazione ordita dalle autorità. L’organizzazione sarebbe stata “bombardata” di messaggi che sottolineavano le posizioni xenofobe di Navalnyj: una “campagna orchestrata” per screditare Navalnyj, secondo il portavoce dell’organizzazione umanitaria a Mosca, Aleksandr Artemev, citato da Bbc.