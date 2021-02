Moda, sfilata di Valentino lunedì 1 al Piccolo Teatro.

La sfilata Valentino Act Collection della maison Valentino si terrà presso il Piccolo Teatro di Milano e sarà presentata in digitale in tutto il mondo il 1° marzo alle ore 14. Lo fa sapere la stessa maison. Una scelta che, viene sottolineato in una nota, vuole essere “un omaggio alla città di Milano e al suo panorama culturale”.

A fronte della chiusura dei teatri in Italia, dettata dall’attuale situazione pandemica, che ha messo a dura prova le loro attività culturali, la scelta di presentare la sfilate al Piccolo è “un gesto d’amore da parte di Valentino e del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli, che continuano a sostenere la cultura riaprendo gli spazi nell’intento di consentire al Piccolo Teatro di Milano di continuare le sue attività e preservare le eccellenze umane”. Tra l’altro “il Piccolo Teatro di Milano sta avviando un progetto di catalogazione e digitalizzazione del proprio patrimonio di costumi storici (oltre 10.000 unità) con l’obiettivo di realizzare un archivio multimediale fruibile non solo da sarte e costumisti ma anche da un pubblico di studiosi, esperti e appassionati del costume teatrale” e – si legge ancora nella nota – entra nel mondo dei valori di Pierpaolo Piccioli, che prosegue la sua ricerca nell’umanità e nella diversità di ogni singolo individuo per trasmettere i valori di inclusività all’intera comunità Valentino. (MiaNews)