Milleproroghe, via libera della Camera: tutte le novità del decreto

Viene ufficializzato il cosidetto decremo Milleproroghe dopo la votazione della Camera. Andiamo a vedere tutte le novità dal Bonus Vacanze alla Cig.

C’è l’approvazione del decreto in camera (Getty Images)

L’Aula della Camera dà il via libera al decreto Milleproroghe, con ben 322 voti a favore, solamente 2 contrari e 31 astenuti. Gli astenuti sono soprattutto i componenti di Fratelli d’Italia, ad annunciarlo ci ha pensato il deputato Paolo Trancassini che ha annunciato: “Ci asteniamo perché, pur stando all’opposizione, abbiamo profonda stima per il presidente Draghi”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cinema e teatri: un anno dalla chiusura. I lavoratori: “Siamo sfiniti, è ora di riaprire in sicurezza”

Sono diverse le proroghe che arriveranno quindi con il decreto, dalla Cig Covid alle cartelle esattoriali, passando per bonus vacanze e digital tax presenti come novità assolute. Tra le tante novità però troviamo anche elezioni, precari pa, Campioni d’Italia, università, scuole e strade, sisma. Adesso il provvedimento dovrà passare la prova del Senato, per poi passare al voto decisivo in Parlamento pronto ad arrivare entro il primo Marzo. Andiamo quindi a vedere tutte le novità presenti nell’ultimo decreto.

Milleproroghe, c’è il via libera dlla Camera: cosa cambia

Anche il Bonus Vacanze nel decreto (Foto: Getty)

Dopo il via libera alla Camera arrivano tutte le novità riguardanti le proroghe. Andiamo quindi a vedere a quali decreti saranno concesse le deroghe con l’approvazione di Milleproroghe.

POTREBBE ITNERESSARTI >>> Meteo, scoppia la primavera: anticiclone e sole su tutta la penisola