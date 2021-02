loacker-gran-pasticceria-biscuits-#daassaggiare

Una novità assoluta per gli amanti dei celebri wafer: i Loacker Gran Pasticceria Biscuits sono la prima linea di biscotti Loacker, disponibili in ben quattro versioni assolutamente #DaAssaggiare.

Per la prima volta il gusto Loacker si trasforma in frolla, puntando come sempre sulla bontà degli ingredienti utilizzati. Niente aromi, coloranti, conservanti o grassi idrogenati, soltanto un grande amore per il territorio, da sempre al centro della filosofia dell’azienda altoatesina. Gli stabilimenti si trovano infatti nel cuore delle Alpi, ad Auna di Sotto e Heinfels, a più di 1.000 metri sul livello del mare, dove l’aria e l’acqua sono più limpide e pure.

Ma passiamo ai gusti dei nuovi biscotti Loacker!

Loacker Gran Pasticceria Chip Choc

Il classico cookie con gocce di cioccolato, ma con il gusto intenso del finissimo cioccolato peruviano monorigine.

Loacker Gran Pasticceria Snowflakes

Un biscotto morbido e fragrante, con un lato ricoperto da un delicato strato di finissimo cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao) e un lato di frolla decorata da un grazioso fiocco di neve.

Loacker Gran Pasticceria Nut Selection

Infine, un biscotto sottile e croccante disponibile in due gusti, nocciole 100% italiane tostate in casa Loacker oppure mandorle 100% italiane. I biscotti racchiudono uno strato di crema di nocciole o mandorle e cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao), ricoperti da una irresistibile granella di nocciole o da scaglie di mandorle.

