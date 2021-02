Le it-bag di design: 15 novità da non perdere

Trasmettono positività attraverso colori audaci, forme oltre l’ordinario e materiali altamente ricercati. Le It-bag di stagione, che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva amano sorprendere, con la loro trasversalità e la loro voglia di stupire sempre con nuove connotazioni estetiche.

All’irrinunciabile praticità, fondamentale in questi tempi, e all’artigianalità della classica pelletteria, si aggiungono dettagli che non vogliono passare inosservati. Tra i colori emerge il DV Blu della nuova Medusa di Versace, una sfumatura viva e accesa, ispirata dalla natura e pensata per portare gioia a chi la indossa. Lato forme è la Burrow Bag di Off-White a spiccare. La nuova borsa della griffe nasce proprio dall’evoluzione del motivo grafico dall’intaglio circolare, ripensato attraverso nuovi volumi secondo le regole dell’artigianalità e ispirato ai crateri formati dalla pioggia di meteoriti. Bally sorprende invece con il nuovo hardware B-Chain, un dettaglio grafico ispirato a pezzi d’archivio e formato da due B specchiate unite in un design pulito e geometrico.

Ci sono poi brand che amano sorprendere con storie insapettate. È il caso di Delvaux che dedica la sua nuova collezione al visionario Magritte, tramite modelli che combinano magistralmente la simbologia dei dipinti dell’artista con una gamma di colori pop. E non dimentichiamoci le new entry, nate durante il lockdown, come Eelah, un concept incentrato sul Made in Italy con modelli glamour a un prezzo competitivo. Un brand che in pochissimo tempo è stato condiviso dalle giovani donne dinamiche che vogliono trasmettere la loro self-confidence, un po’ come era già successo con By Far, che oggi presenta Cush bag, mix perfetto di design giocoso e silhouette nostalgiche. Per le amanti del sostenibile, le borse di Roberto di Stefano vengono in aiuto. Tutte dall’appeal geometrico, sono realizzate in pelle derivata dal cactus e quindi interamente vegan e cruelty free.

Così, nella gallery, abbiamo selezionato 15 modelli da mettere in wishlist. Dalle tinte pastello fino ai classici binomi di cuoio e nero, dalle forme più geometriche a quelle che vanno oltre l’ordinario, ecco le nuove preziose compagne di viaggio.