jupiter’s-legacy:-trama,-cast-e-trailer-ufficiale

Risale ad oltre un anno fa l’acquisto delle opere fumettistiche di Mark Millar da parte di Netflix; dopo mesi di indiscrezioni, è ufficialmente stato pubblicato il primo teaser, ossia mini trailer, della prossima produzione Netflix “jupiter’s Legacy”, in uscita a Maggio 2021. I supereroi stanno per tornare.

I supereroi sono sempre un grande successo; amati dai bambini e dagli adolescenti, ma anche dagli adulti, Netflix conosce bene “i suoi polli”, e quindi più di un anno fa ha acquistato da Mark Millar la quasi totalità dei suoi universi narrativi.

Il primo titolo che prenderà il via è proprio “Jupiter’s Legacy“; la serie sarà composta da ben 8 episodi che saranno disponibili sul catalogo italiano a partire dal 7 maggio 2021.

La produzione è stata interrotta dalle stringenti restrizioni in materia di anti-contagio, considerando le numerose scene da girare all’interno degli studios che richiedevano un green screen, così come le scene di lotta che non potevano essere girate senza dettagliati controlli.

Il teaser ufficiale, ossia il mini trailer, rilasciato da Netflix, ha aumentato a dismisura il famoso “hype” tra gli appassionati del genere, ossia la voglia smisurata di vedere in carne ed ossa una delle serie di fumetti più apprezzate degli ultimi anni.

Trama e teaser

la trama è molto interessante e potrebbe essere apprezzata anche da non appassionati del genere; si tratta di un racconto transgenerazionale dove un gruppo di amici, dopo aver perso tutti i loro averi nel crollo della borsa di Wall Street nel 1929, decidono di cercare fortune su un’isola sconosciuta.

Al loro rientro, quello che hanno incontrato sull’isola, li ha trasformati in supereroi che decideranno di aiutare le persone con le loro abilità; dopo diversi anni, nel 2013, tra i supereroi ci sarà un grande dibattito, riguardo a come poter interrompere la recessione inarrestabile del mondo, parlando direttamente con Barack Obama.

Le divergenze tra gli eroi, sono anche fomentate dai loro figli, i quali hanno ereditato dei superpoteri, ma che preferiscono la vita da divi piena di alcol e droghe; Netflix, secondo le indiscrezioni, è stata abbastanza fedele alla trama dei fumetti e potremmo rivedere una storia molto simile.

Mark Millar si è rivelato molto entusiasta di poter vedere i suoi lavori sullo schermo:

«Vedere un film basato sul tuo lavoro più o meno ogni due anni è davvero entusiasmante, ma vederli capitare tutti in una volta in questo modo, e con talenti di fascia alta, è proprio fuori scala»

Attenderemo il prossimo 7 maggio per calarci nel fantastico universo creato da Millar nel 2013!