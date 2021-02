Il cantante mascherato, Sergio Assisi decide di rivelare una verità: “Ho accettato perché…”

Spread the love











Il cantante mascherato è la trasmissione di Rai 1 che, in questo momento sta davvero facendo sorridere e divertire il pubblico da casa perché regala momenti di leggerezza e di divertimento senza che si possa pensare ad altro che chi si nasconde sotto la maschera.

Milly Carlucci, che è alla sua seconda edizione, ha voluto fortemente questo programma anche se vestire la maschera non né semplice.

Infatti, le maschere, sono talmente pesanti, che hanno creato difficoltà respiratorie sia a Franco dei Ricchi e Poveri che ha dovuto chiedere aiuto e alla fine il trio ha dovuto abbandonare che ad Albano che è andato ospite nella trasmissione ma sempre vestito da Leone come l’anno scorso e ha detto che nella maschera era impossibile respirare tanto che sembrava di fare una sauna. L’inconveniente delle maschere è reale ma sia i protagonisti che il pubblico da casa è entusiasta.

Sergio Assisi ha partecipato a Il cantante mascherato e ha raccontato perchè lo ha fatto

Sergio Assisi era il gatto che, nella puntata di venerdì scorso è stato scoperto.

Il bravissimo attore napoletano ha detto perché ha deciso di accettare di vestire la maschera del gatto e di partecipare a Il cantante mascherato: “Ho accettato per regalare sorrisi”.

E poi ha aggiunto: “Ho accettato perché in questo momento gli artisti hanno una missione, quella di regalare sorrisi in un momento in cui sembra che l’essenziale siano solo il cibo e gli acquisti online. Ma alle persone piace vedere i film, la tv. Non si può vivere senza musica, arte e bellezza. Sarebbe sopravvivenza non vita”.

Sergio Assisi ha anche detto che non ha deciso lui di vestire la maschera del gatto ma che questa scelta l’ha condivisa.

E ha detto: “Per me è stato semplice cambiare”.

E poi: “Per me è stato abbastanza semplice cambiare e far credere ai giurati cose diverse, è proprio dello spirito del gioco. Non mi riguardo mai quando faccio qualche lavoro, lo lascio agli altri”.

Le anticipazioni di Milly Carlucci per la serata della finale

Venerdì 26 febbraio andrà in onda la finale de Il cantante mascherato e le quattro maschere rimaste in gara sono: Orsetto, Pappagallo, Farfalla e Lupo.

In tanti credono che Lupo sia Lino Guanciale e Milly Carlucci con Raimondo Todaro hanno fatto una diretta su Facebook mettendo insieme tutti gli indizi su Lupo.

Ma, poiché qualcuno crede che sia Gigi D’Alessio e Milly Carlucci ha detto che vorrebbe che Lupo duettasse con Anna Tatangelo Raimondo Todaro le ha chiesto: “Fai cantare Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo?”

Mi piace: Mi piace Caricamento...