gerry-scotti-e-i-problemi-di-peso:-la-situazione-clinica-e-il-suo-segreto

L’amatissimo presentatore televisivo Gerry Scotti, ha parlato dei problemi di peso e della sua situazione clinica

Gerry Scotti (Instagram)

Virginio Scotti, in arte Gerry, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. È proprio in radio che inizia la sua carriera, nell’emittente “Hinterland Milano 2”.

Nel 1982 approda invece a “Radio Deejay”, in seguito alla chiamata da parte di Claudio Cecchetto, dove è rimasto fino al 1988.

Sempre negli anni ottanta esordisce sul piccolo schermo. Da allora, fino a tutt’oggi, ha lavorato soltanto per le reti Mediaset, all’interno della quale è ritenuto senza alcuna ombra di dubbio uno dei volti principali.

Su questi canali ha condotto una miriade di programmi. Tra i vari possiamo ricordare il “Festivalbar”, “La sai l’ultima?”, “Buona Domenica”, “Striscia la notizia”, “La corrida”, “Paperissima”, “Tu si que vales” e tantissimi altri ancora.

Gerry è protagonista anche di alcuni quiz show, primo fra tutti il celebre “Chi vuol essere milionario?”, nel quale ha riscosso negli anni un successo clamoroso.

Ha inoltre partecipato alla trasmissione “La fabbrica del sorriso”, dedicata ai bisogni e ai desideri dei più piccoli. L’iniziativa benefica è organizzata e curata da Mediafriends.

Leggi qui -> Gerry Scotti non farà subito il vaccino: il motivo lo spiega lui

Leggi qui -> Il dramma di Gerry Scotti: il programma non piace | Il motivo è impensabile

Gerry Scotti e i problemi di peso

Uno dei motivi per cui il conduttore nato in provincia di Pavia è così apprezzato dai telespettatori, è senz’altro la sua simpatia, insieme all’autoironia.

Scotti infatti, spesso ha giocato parlando del suo peso, in virtù della sua “robustezza” fisica. A lui non importa tanto dell’aspetto fisico, per questo non ha mai avuto problemi a mostrarsi in costume da bagno. Piuttosto, ciò che lo ha messo in allarme, è stata la salute.

In seguito ad alcuni problemi articolari, il presentatore ha deciso di seguire una dieta sana, fino ad arrivare a perdere dieci chili. Ciò è avvenuto grazie al monitoraggio delle calorie assunte giornalmente.

In un’intervista, Scotti ha rivelato il suo segreto per sentirsi bene anche alla sua età: “Una volta che i miei esami clinici dicono che sto bene nel mio quintale, non ambisco certo a fare gare di corsa o ad andare in surf. Il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi, ognuno con la fisicità che Dio gli ha dato”.

Con queste parole, uno dei showman più adorati dal pubblico italiano, ha rassicurato tutti, facendo intendere che fortunatamente resterà al timone dei suoi seguitissimi programmi ancora per molto tempo.