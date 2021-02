Cristiano Malgioglio svela com’è nato lo scherzo del topo ad Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha giocato uno strano scherzo ad Alfonso Signorini posizionando un topo, finto naturalmente, lungo la passerella dello studio televisivo.

Accortosi del topo, il conduttore è schizzato via fino al backstage in un moto di terrore e disgusto, giurando poi vendetta contro l’amico Cristiano Malgioglio.

Intervistato da Il Giornale, l’ex vippone del Grande Fratello Vip ha svelato la genesi dello scherzo giocato ad Alfonso Signorini, spiegando che all’origine di questa burla vi era l’intento di portare uno spiraglio di allegria e di brio in una puntata altrimenti densa di dramma e tensione.

“Ho pensato che dopo tanti pianti al Grande Fratello Vip c’era bisogno anche di sorridere. Alfonso è sempre molto concentrato durante la diretta e lo volevo “sconcentrare” e vedere cosa succedeva. Io sono così. Mi è sempre piaciuto fare scherzi sin da quando ero bambino. Ho continuato nella mia vita ad avere questa parte fanciullesca e chi mi conosce lo sa bene. Anche quando sono in vacanza non faccio altro tutto il giorno. Signorini, come ha raccontato, ha il terrore delle mucche ma anche dei topi. Non potendo portare una mucca in diretta, anche se mi è passato per la mente, ho pensato al topo, anche perché se ne era parlato spesso visto che ogni tanto qualcuno nella Casa lo ha visto. Ne ho scelto uno telecomandato e l’ho nascosto per tutta la puntata. La Gregoraci che era vicino a me se ne era accorta, ma io le ho fatto l’occhiolino e le ho detto ‘Zitta tu!’. Ho pensato: ‘Voglio vedere cosa succede. O mi odierà per tutta la vita, o si divertirà’. Nessuno degli autori lo sapeva. Altrimenti lo scherzo non avrebbe funzionato. Alfonso mi ha detto che poi avremmo fatto i conti, ma io al momento non voglio sapere niente. Vediamo cosa succede la prossima puntata. Una cosa è certa, d’ora in poi il topo sarà sempre con me e farà parte del cast del Grande Fratello Vip. Sarà arrabbiato? Lo scoprirò nella prossima puntata.”