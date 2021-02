congo:-scorta-e-blindati,-quali-sono-i-protocolli-di-sicurezza-in-una-zona-di-guerra

Per una volta almeno, la ricerca di responsabilità, che tradizionalmente segue ogni fatto drammatico con italiani coinvolti, ha un senso. Per una volta almeno, la caccia al colpevole può corrispondere alla ricerca di soluzioni, da cui imparare perché le tragedie non si ripetano. Per un volta almeno, le dinamiche dell’accaduto indicano sin da subito che non siamo di fronte a fatalità, o a una catena imprevedibile di noncuranze lievi, ma a una spedizione palesemente organizzata senza il rispetto delle regole, ovvero a un incidente annunciato e soprattutto evitabile.

Quanto pericolosa è la zona?

Quasi diecimila vittime dal 2017, in oltre 3700 incidenti, 5577 sequestri di persona, 4247 morti violente: è questa la descrizione sommaria delle condizioni di sicurezza nella regione, secondo gli esperti di Kivu Security Tracker. Con 5,5 milioni di sfollati e la pandemia che ha rallentato il meccanismo degli aiuti, omicidi e violenze sono in rapido aumento, in buona misura per mano dei 130 gruppi armati che infestano la zona.

La strada poteva essere “sicura”?

L’idea che nel nord Kivu, sull’asse Goma-Kibumba, nella zona denominata “Tre antenne”, ci possano essere strade “sicure” è considerata dagli esperti quanto meno un azzardo. Per capirlo basta guardare agli avvertimenti di chi per mestiere cura la sicurezza delle Ong e delle agenzie internazionali: la Inso, organizzazione basata all’Aja e a Dubai che periodicamente pubblica bollettini sugli ambienti ad alto rischio. Nella prima metà del mese, segnala la Inso, gli incidenti che hanno coinvolto le Ong sono stati almeno 24, cioè uno più di quanto registrato in Afghanistan. L’anno scorso, dicono gli analisti dell’organizzazione, gli incidenti sono triplicati, e i sequestri di operatori sono aumentati del 35 per cento, con le aree a est che hanno registrato un picco di episodi di banditismo.

Chi ha valutato le opportunità di far partire un ambasciatore senza scorta?

In Paesi complicati ogni uscita di un rappresentante diplomatico deve essere concordata con la Farnesina e organizzata. Non è ben chiaro se da Roma ci sia stata luce verde alla missione, in cui la presenza di Attanasio non era certo indispensabile. “Era davvero necessario per un ambasciatore visitare una zona di guerra? Perché quella zona della Drc deve essere considerata tale”, si chiede un consulente internazionale, esperto di sicurezza: “Un diplomatico ha accesso a informazioni locali e centrali, ma mi stupisco che sia stato autorizzato a fare il viaggio. E se il meccanismo funziona così, vuol dire che il ministero degli Esteri italiano deve considerare una priorità il controllo di queste procedure”.

Quali misure erano necessarie?

Le regole dell’Onu impongono che sia consultata l’agenzia centrale sulla sicurezza, l’Undss, basata a New York. “Apparentemente, da lì è arrivato il via libera”, dice l’ex responsabile della sicurezza di un’agenzia Onu. “Per partire, si prendono sempre informazioni, facendo riferimento a fonti locali e al governo. Kinshasa sostiene di aver informato che la strada era pericolosa. Sarà così, o è un modo di lavarsi le mani dopo l’incidente?”. Con il senno di poi, ci si interroga sulla composizione del convoglio. “Perché le due auto non avevano la scorta? L’uscita di un ambasciatore in un contesto come quello prevede autista e un carabiniere – che in auto siede davanti – solo per una breve commissione in città. Se aumenta il livello del pericolo, non solo aumenta il numero delle persone di scorta, magari con un’altra vettura. In questa occasione non è nemmeno chiaro se il governo congolese avesse dato l’autorizzazione per una scorta armata dell’ambasciata”.

Che protezione era consigliabile?

“Non si va più con una normale Land Cruiser, ma si va con un’auto blindata e si utilizzano protezioni personali: il giubbotto antiproiettile è il minimo”, dice il professionista. Dalle foto diffuse dopo l’agguato, si deduce che né l’ambasciatore né il carabiniere avevano il giubbotto antiproiettile. E sorge qualche dubbio anche sull’armamento della guardia del corpo: aveva con sé solo una pistola, come sembra di capire guardando la piccola borsa che teneva sulla cintura? Se è così, che protezione o risposta a una minaccia poteva offrire?