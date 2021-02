come-cucinare-il-cavolfiore

I cavolfiori non mancano mai a tavola durante la stagione fredda. Ecco i nostri consigli per prepararli e tante ricette

Il cavolfiore è una verdura invernale dalla caratteristica forma di fiore.



In Italia vengono coltivate diverse varietà di cavolfiore. Le principali sono il cavolfiore Gigante di Napoli, il cavolfiore Tardivo di Fano, il cavolfiore Romanesco e il cavolfiore Violetto di Catania.

Ha poche calorie, circa 25 per 100 gr, e un elevato potere saziante ed è quindi l’ideale anche per chi è a dieta.



È particolarmente indicato per chi soffre di diabete e, secondo recenti studi, aiuta a prevenire il cancro al colon e l’ulcera e cura l’anemia

Cavolfiore: come si sceglie e si conserva

Il cavolfiore deve essere innanzitutto ben chiuso, compatto e con l’infiorescenza soda. Inoltre deve essere bianco e senza macchie e le foglie esterne devono essere croccanti.



Il cavolfiore è un ortaggio delicato che si deteriora facilmente. Per conservare il cavolfiore, eliminate le foglie e tagliate il gambo di netto. Si può anche conservare in surgelatore una volta sbollentato.



Evitate di preparare il cavolfiore con largo anticipo perché una volta cotto si conserva al massimo per tre giorni.



Con il cavolfiore si possono preparare anche ottime conserve sott’olio e sotto aceto.

Come si cuoce il cavolfiore?

In genere si separano le cimette e si cuociono in acqua bollente per qualche minuto o al vapore. I tempi di cottura variano in base alle dimensioni dei pezzi: il cavolfiore intero cuoce in 20-25 minuti, mentre le cimette in 10 minuti e anche meno se si vogliono mantenere croccanti. Aggiungendo un po’ di latte in cottura si mantiene più facilmente il colore bianco.



È molto buono anche cotto in forno semplicemente con olio sale e odori vari, oppure gratinato.



Si può consumare anche crudo nelle insalate oppure marinato, anche se in questo caso può risultare meno digeribile.