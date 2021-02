clizia-incorvaia-e-il-dolce-ringraziamento-alla-suocera:-“quando-freghi…”

Clizia Incorvaia ha deciso di ringraziare la sua famosissima ed “iconica” suocera per il grande gesto che ha fatto nei suoi confronti

Clizia Incorvaia (Instagram)

La suocera di Clizia Incorvaia è la famosissima Eleonora Giorgi. Eleonora nacque a Roma il 21 ottobre del 1953 e si fece conoscere al pubblico nei panni di attrice e regista. Il suo debutto nel mondo del cinema avvenne da giovane, nel 1971. L’anno successivo ebbe un piccolo ruolo nel film Roma di Federico Fellini.

Il suo primo ruolo da protagonista arrivò solo nel 1973 nel film Storia di una monaca di clausura, pellicola dal genere erotico conventuale. In quegli anni diventa un vero e proprio sex simbol, tanto che solo qualche anno posa interamente nuda sulla copertina italiana di Playboy.

Dopo alcuni film appartenenti alla commedia sexy italiana cominciò anche a ricoprire ruoli più drammatici. Successivamente il suo percorso in questo ambito fu caratterizzato dall’interpretazione delle commedie, ruolo per il quale viene maggiormente ricordata.

Negli anni 80 si affacciò anche nel mondo della musica, incidendo il brano Magic, per la colonna sonora del film “Mia moglie è una strega”. Questi furono gli anni della sua definitiva consacrazione, partecipando a produzioni importantissime in ambito cinematografico.

Si rese nota alle riviste di cronache rosa per i suoi molti flirt, uno dei più famosi fu quello con Massimo Ciavarro nel 1993, dal quale ebbe un figlio chiamato Paolo, fidanzato con Clizia Incorvaia autrice della bellissima dedica alla Giorgi.

Clizia Incorvaia e la dedica per la suocera

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi hanno un legame molto profondo, nato ovviamente grazie a Paolo, figlio dell’attrice e compagno di Clizia. La loro storia d’amore nacque al GfVip, ma è continuata anche fuori dalla casa del reality.

La loro relazione procede a gonfie vele e lei più volte avrebbe rivelato di aver instaurato un ottimo rapporto con l’attrice romana.

Il loro bellissimo rapporto viene condiviso spesso con il pubblico attraverso i social, ed è propri su Instagram che Clizia ha deciso di condividere questo bel messaggio nei confronti della suocera.

“Quando freghi il look YSL indossato negli anni 80 dalla tua suocera iconica” queste le parole per ringraziarla per il bellissimo e sentitissimo regalo. L’abito fu indossato proprio da Eleonora ed è un tipico indumento di quegli anni, dal colore nero molto raffinato ed elegante siamo sicuri che lo sfoggerà in qualche occasione importante.