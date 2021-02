Carta Bianca, Matteo Salvini scherzando dice alla Berlinguer “Dopo di me c’è Mauro Corona?” e la Berlinguer per rispondergli interrompe la diretta

Spread the love











La diatriba tra la Rai e Mauro Corona non accenna a terminare e, dunque, lo scrittore alpinista non è più tornato nel programma di Bianca Berlinguer ”Carta bianca”.

Per questo la Berlinguer continua a starci male, non si nasconde e non smette di dirlo ogni volta che la situazione glielo permette ma questo non sposta di un millimetro la decisione presa dal direttore di rete, Franco Di Mare.

Franco di Mare e l’attacco da parte di Striscia la notizia

Franco Di Mare è stato molto attaccato da Striscia la notizia dopo che si è saputo che a non volere più Corona in trasmissione da Bianca Berlinguer era lui. Infatti, Franco Di Mare si è irrigidito sulla sua posizione ritenendo che l’offesa a Bianca Berlinguer fosse molto grave e che l’appellativo di “gallina” dato da Corona alla giornalista di Rai 3 fosse una grave offesa non solo per la Berlinguer ma per tutte le donne. E allora Valerio Staffelli, l’inviato storico di Striscia la notizia è andato da lui per dargli il Tapiro D’oro e per dirgli che in passato, quando Di Mare conduceva Uno mattina era solito fare battute a doppio senso alle sue colleghe e anche non risparmiava occhiate maliziose. Franco Di Mare che ha negato tutto non ha, comunque, cambiato idea e dopo la lite con la Berlinguer, Mauro Corona nonostante abbia chiesto scusa non è potuto più tornare a Carta Bianca.

Matteo Salvini scherza con Bianca Berlinguer “dopo di me c’è Corona?”

Ieri ospite a Carta Bianca c’era Matteo Salvini che ad un certo punto, scherzando, ha detto a Bianca Berlinguer “Dopo di me c’è mauro corona? “ e la Berlinguer gli ha risposto: “No, non me lo hanno ridato, ma ha fatto bene a ricordarmelo!”.

E poi ha anche aggiunto, interrompendo ciò che stava dicendo prima: “Voglio salutarlo con affetto si è rotto la spalla e la testa dell’omero scivolando sulla neve con gli sci. Lui non ha bisogno degli impianti perché va sulla neve fresca. Un grande abbraccio e speriamo che guarisca presto“.

E Matteo Salvini si è associato ai saluti.

Bianca Berlinguer non perde occasione per sottolineare che non è per sua volontà che Corona non è più in trasmissione e che, nonostante sia stata lei ad essere offesa, l’ha perdonato fin da subito.

