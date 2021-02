I biscotti al cioccolato con cuore morbido, scuri e con tante crepe in superficie che alla vista ti ingannano, sembrano davvero molto croccanti, poi basta addentarne uno per scoprire la loro morbida consistenza e il loro cuore morbido.

Una ricetta dal sapore intenso e profumo inebriante, perfetti per la prima colazione o una buona merenda, magari con una tazza di latte in cui inzupparli.

Non c’è dubbio se siete amanti del cioccolato questa è la ricetta che fa per voi.

[ntv id=”Is0xhruF” width=”100%” align=””]

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 27 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Farina 00

100 g Cacao amaro

225 g Burro

75 g Zucchero

75 g Zucchero Di Canna

2 uova

1 cucchiaino Sale

1 cucchiaino Lievito

16 cucchiaini Nutella

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti al cioccolato con cuore morbido, mettete in una ciotola lo zucchero semolato e quello di canna, aggiungete il burro morbido e montate fino ad ottenere un composto cremoso. In una ciotola mescolate tutte le polveri insieme e unitele alla crema di burro, impastate per ottenere un composto omogeneo.

Aiutandosi con un porzionatore per gelato ottenere 16 palline, adagiatele sulla teglia.

Schiacciatele, farcitele con un cucchiaino di nutella.

Aiutandosi con entrambe le mani avvolgere per ottenere delle sfere e passatele nello zucchero semolato. Adagiare sulla leccarda da forno e infornare per 12 minuti a 200°C.