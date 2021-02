anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-25-febbraio-2021:-puntata-94

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 febbraio 2021

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2021 va in onda su Rai 1 in prima visione assoluta alle 15.55 salvo cambi di palinsesto. In alternativa puoi seguire l’episodio de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2021 su RaiPlay in streaming on demand o in diretta.

Ecco le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Ludovica Brancia Di Montalto E Il Mantovano Qui Nella Puntata 88 Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 94 trama

Marta ha reagito molto male alla notizia che Umberto le ha finalmente dato. La giovane non riesce a far finta che niente sia accaduto e a perdonare il padre. Il Commendatore ha tanti difetti ma sicuramente vuole bene a Marta e non avrebbe mai voluto farle del male. Guarnieri Senior si sfoga con Federico e Vittorio. È troppo avvilito per la reazione della figlia.

Rocco ha un cuore d’oro. Cerca sempre di rendersi utile. In questo caso ha un’idea per tentare di mettere una pezza ai rapporti tesi in Casa Amato. Da quando è tornato Giuseppe non si respira un’aria rilassata. Al contrario, tra Agnese e suo marito va sempre peggio. A rincarare la dose c’è il fatto che il capofamiglia non ha più un lavoro. Dopo una lite con il datore di lavoro ha chiuso l’esperienza da portiere di notte. Il giovane nipote pensa di risolvere la situazione trovando un lavoro allo zio proprio in magazzino. Armando non fa i salti di gioia. Il cuore di Ferraris batte per la signora Amato che, infelicemente, è costretta a restare con Giuseppe.

Gabriella è sempre più lanciata nel suo lavoro. Vuole creare un abito molto originale e fuori dagli schemi. Trae ispirazione dalla moda londinese. Di certo si prende un rischio perché la novità può generare sgomento.

In quanto capocommessa pro tempore Irene cerca di ottenere consensi tra le colleghe del grande magazzino. Proprio lì fa visita una donna misteriosa.

Il Mantovano minaccia ancora una volta Ludovica. La Brancia, secondo uno schema che si ripete, chiede aiuto a Marcello.

La delusione di Marta è ancora forte. Come hanno fatto Umberto e Adelaide a mentirle così? Non capacitandosene, la giovane decide di partire e andare a trovare il fratello Riccardo a Parigi.