alberi-e-silenzio:-nel-rifugio-del-grande-architetto-steven-holl

L’Ex of In House di Steven Holl (classe 1947, uno dei più importanti architetti americani viventi) è una capanna nel bosco in versione contemporanea. Ma è anche un esperimento architettonico in divenire, immerso nella natura. La sua forma si è lentamente evoluta nel tempo attraverso un’estesa sequenza di disegni e modelli, indagando la sovrapposizione geometrica di sezioni sferiche e trapezoidali. È, in sostanza, una “esplorazione dell’interno” (da qui il nome), tema che da anni è caro a Holl e che è alla base di gran parte della sua ricerca.

Foto Richard Powers

Siamo in un bosco di 11 ettari nella contea di Dutchess, nello Stato di New York, vicino alla fattoria dove Holl abita: Ex of In è la sua casa per gli ospiti. Per arrivarci si attraversa una zona di fitta vegetazione, l’edificio si rivela per gradi. Il terreno era destinato a essere frazionato a scopo residenziale, per questo l’architetto ha deciso di acquistarlo. Il piccolo padiglione che ci ha costruito («Una casetta di legno con quattro sfere che si intersecano al centro», così lo definisce lui) è di poco più di 80 metri quadrati, con un consumo energetico pari a zero.

«Volevo preservare il paesaggio così com’è. Questo non è uso del suolo, è ritorno alla natura»

L’ingresso, rivolto a est, riceve il sole del mattino, mentre il prospetto sud si collega al paesaggio attraverso due aperture di grande effetto: una dal soggiorno, affacciata su un piccolo specchio d’acqua; l’altra è al piano superiore, un ampio vuoto circolare che si apre su uno spigolo della struttura. Una volta entrati, l’ambiente si sviluppa attraverso una serie di slittamenti spaziali, di spazi interconnessi. La pianta semicircolare del foyer d’ingresso porta verso l’interno e da lì si scende fino allo spazio abitativo principale, a doppia altezza, illuminato da un grande lucernario. Quest’area è divisa dalla zona pranzo e dalla cucina, due gradini più sotto, con basse librerie che formano un divisorio parziale.

Lo spazio sovrastante, a cui si accede con una scala che costeggia le pareti, ospita un ambiente che è camera da letto, con una vasca da bagno in cedro giapponese su un lato, ma anche spazio di contemplazione il cui centro focale è il grande oculus rivolto verso gli alberi. Gli interni della casa hanno una qualità altamente artigianale e sono realizzati in diverse essenze: mogano per gli infissi, le scaffalature, gli armadi/libreria della cucina e le scale; multistrato di betulla per la maggior parte dei rivestimenti delle pareti e tutti gli elementi curvati come l’ingresso semisferico, una scelta che dà una forte continuità allo spazio.

Foto Richard Powers

Come gran parte del lavoro di Holl, la composizione di Ex of In esplora complesse intersezioni geometriche, contrasti o giustapposizioni tra sfere e rettangoli, diagonali e linee rette. Tutto questo in una superficie alla fine modesta. È una casa di idee e di metafore, da leggere come un trattato. Ma è anche una capanna che fa pensare a Thoreau e al suo Walden, un luogo in cui rifugiarsi e semplicemente stare bene, in sintonia con lo spazio e con la natura che lo circonda. «La gente ama questo posto e io ne sono felicissimo», dice Holl.

«È una specie di belvedere, ma in realtà non è coinvolta solo la visione. Al centro dell’esperienza di essere qui c’è la luce, sì. Ma anche il silenzio. Luce e silenzio. Elementi che ci gratificano, in profondità».

Ritrova l’articolo con le foto di Richard Powers a pagina 70 di AD Italia, numero di Febbraio 2021.

Per abbonarti ad AD, clicca qui