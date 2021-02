vaccino-astrazeneca-per-i-vigili-urbani-a-roma,-effetti-collaterali-per-un-terzo-degli-agenti

I vigili urbani rischiano di essere poco vigili a Roma.

Al primo giorno di somministrazione del vaccino anti-Covid19 un terzo degli agenti di Polizia locale di Roma Capitale ha avuto effetti collaterali, tra i quali spossatezza, gonfiori, aumento della temperatura.

In un comunicato il SULPL Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale dichiara: “bene le vaccinazioni del personale volontario, anche se da quanto riportato dalle prime decine di colleghi, la casistica degli effetti collaterali post vaccino sembrerebbe essere particolarmente alta”.

A causa degli effetti collaterali molti agenti si sono dovuti mettere in malattia, tuttavia il Comune di Roma non riconoscerebbe la malattia. Il sindacato quindi attacca, “chiediamo che il comando consideri tale periodo di malattia come infortunio covid, in modo da non creare un danno economico ai lavoratori”.

Claudio Messora