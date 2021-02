un-mosaico-cambia-look-a-una-seduta-iconica-degli-anni-’50

Spread the love

Sedersi su un’icona di “milanesità”: Serapian e Azucena danno un twist a un pezzo di storia del design italiano e lanciano un progetto speciale che riporta in vita tutto il sapore della Milano degli anni’50. La sedia Catilina ideata da Caccia Dominioni e diventata uno dei pezzi più rappresentativi della estetica, presentata in Triennale nel 1957, è stata reinventata dalle mani sapienti degli artigiani dell’Atelier Bespoke di Serapian. Il cuscino che completa la seduta è stato impreziosito sui bordi dalla lavorazione Mosaico, il marchio di fabbrica della storica Maison di alta pelletteria fondata nel 1928 a Milano da Stefano Serapian, con un sorprendente gioco di nuance a contrasto, dall’inconfondibile black & white, ai toni più accesi del fucsia e menta, del rosso e bianco o del blush e bronzo.

Serapian & Azucena Catilina with Mosaico craft

Oggi l’Atelier Bespoke, dove si svolge l’esperienza su misura di Serapian, è guidato da Giovanni Nodari Serapian, terza generazione della famiglia, che ha raccolto con entusiasmo la sfida di produrre questo oggetto unico. Luigi Caccia Dominioni amava così tanto Catilina che proprio su queste sedute accoglieva gli ospiti del suo studio, quelli che si accomodavano a chiacchierare di fronte alla sua scrivania. Una sorta di “trono domestico”, essenziale nelle linee e concepito per dare a chi ci si accomoda un portamento distinto.

Il marchio Azucena è stato fondato nel 1947 da Luigi Caccia Dominioni, Ignazio Gardella e Corrado Corradi Dell’Acqua e prende il nome dalla gitana dell’opera teatrale Il Trovatore. È stato creato per raccogliere alcuni dei progetti dei suoi creatori con lo scopo di destinarli agli edifici che questi avevano disegnato e per produrre singolarmente alcuni mobili che facevano parte delle loro serie di arredo. Nel 2018 è stato acquisito da B&B Italia, che lo ha voluto preservare e rilanciare sul mercato con una serie di sedie, divani, tavoli e lampade che hanno scritto la storia del design made in Italy.