temptation-island,-francesco-chiofalo-tradito?

L’influencer romano, dopo lo sfogo per il suo maialino polpetta non accettato negli hotel, ha parlato di alcune situazioni personali; Chiofalo ha parlato di tradimenti che sono stati fatti a sua insaputa e parla anche della conoscenza tra Antonella Fiordelisi e Nicolò Zaniolo, discussa anche durante la puntata di Tiki Taka.

Giorni pieni quelli di un influencer da oltre 1,5 milioni di followers; tra sponsorizzazioni, collaborazioni e ospitate da Barbarella su Canale 5, Chiofalo trova sempre il modo per tenere vivo il rapporto con i suoi seguaci.

Francesco spesso risponde alle domande che gli vengono poste, cercando di prendere con ironia anche i molti insulti che vengono fatti alla sua persona; ancora una volta deve difendersi dalle accuse di essere “tutto rifatto“, parlando del suo rapporto con sé stesso, chiarendo una cosa.

"Voglio comunque precisare che prima non mi facevo schifo; La veritá é che ero bello anche prima!".

Quando però le domande riguardano i sentimenti, il ragazzo diventa più serio e parla dei presunti tradimenti che le sue ex sono state molto abili a nascondere.

Chiofalo è stato tradito?

Parlando di tradimenti Chiofalo dovrebbe essere molto esperto, sia nel riceverli che nel commetterli; in molti ricordano le lacrime di Antonella Fiordelisi che non si aspettava un trattamento del genere da parte di Francesco.

Rientrata in porto la crisi tra i due, il ragazzo risponde alla domanda “Sei mai stato tradito?”, precisando che non si riferisce ad alcun modo ad Antonella, sua ragazza da oltre due anni e mezzo:

“Sicuramente sono stato tradito, mi sembra così poco credibile col senno del poi pensare che nessuna delle mie ex mi abbia mai messo le corna. Ho trent’anni suonati e chissà quante corna ho senza saperlo, le mie ex saranno state solo molto brave a nasconderlo“

Il rapporto tra Antonella e Nicolò Zaniolo

Al ragazzo è stato chiesto un commento riguardo alle indiscrezioni saltate fuori durante la scorsa puntata di Tiki Taka dove la new entry del cast è proprio la sua “Antonellina”.

"É una cosa successa molti anni fa, prima che ci mettessimo insieme, non ci vedo niente di male se un ragazzo contatta una ragazza single, neanche so il contenuto della conversazione, ma lei mi disse che neanche gli rispose".

Per Chiofalo non è accettabile essere invidiosi del passato del proprio partner, motivo per cui non si sente di condannare Antonella per nulla; che sia stato qualcosa di più di un messaggio? Questo non lo sapremo mai, l’importante è che Francesco sia tranquillo e sicuro dei suoi sentimenti, almeno questa volta!