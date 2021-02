stilista-accusa-cecilia-capriotti-di-aver-spacciato-un-suo-abito-per-un-dior-e-pubblica-le-prove

La pagina Instagram “Ferdinandconcept” legata ad uno stilista ha accusato Cecilia Capriotti di aver indossato un suo abito ieri sera al Grande Fratello Vip, attribuendone però il marchio a Dior.

Lo stilista ha addotto le prove a sostegno della sua tesi, dicendo che l’abito indossato da Cecilia Capriotti è lo stesso realizzato dallo stilista per lei nell’aprile del 2019, come testimoniano alcune foto.

Ecco le parole dello stilista:

“Numerosissimi mi avete segnalato una cosa molto grave: ieri sera, al Grande Fratello Vip, la signora Cecilia Capriotti ha indossato un abito che ho relizzato per lei precedentemente e ha postato delle storie in cui diceva che l’abito era di Dior. Mi chiedo, come si fa ad insossare un abito dicendo che è di un’azienda quando invece è di un’altra? Cecilia, un piccolo bagno di umiltà non sarebbe male.”